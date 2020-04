LO-topp krever Tangens avgang

Allerede før Nicolai Tangen har begynt i jobben som sjef for oljefondet, krever Fellesforbundets leder Jørn Eggum hans avgang.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, mener at Nicolai Tangen må gå av som sjef for oljefondet allerede før han har begynt. Her er Eggum avbildet på landsmøtet til Arbeiderpartiet i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

– Den som skal styre landets pengebinge, må ha tillit hos det norske folk. Det har ikke Nicolai Tangen, sier Eggum til VG.

Han mener at finansmannens «drømmeseminar», hvor en rekke samfunnstopper deltok, underbygger at Tangen ikke er den rette mannen til å forvalte fremtidige generasjoners velferd og pensjon.

I en epost til avisa avviser den påtroppende oljefondssjefen at han mangler tillit. Han skriver at han ikke er enig med Eggum i at han er feil mann til jobben, og at han ikke kjenner seg igjen i påstander om at arrangementet var en «smøretur».