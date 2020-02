Renten på fastrente øker

Renten på nye fastrentelån økte med 0,09 prosentpoeng til 2,92 prosent i desember i fjor. Den flytende renten holdt seg omtrent uendret på 3,04 prosent.

Det ble litt dyrere å skaffe seg et lån med fast rente i desember, viser nye tall. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

Det viser rentestatistikken fra et utvalg av banker og kredittforetak, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Renten på utestående boliglån i alt var uendret på 3,08 prosent. Fastrenten på utestående boliglån økte med 0,02 prosentpoeng til 2,87 prosent. Den flytende renten var uendret på 3,10 prosent.

Renten på innskudd økte også i desember, med 0,02 prosentpoeng til 1, 08 prosent for husholdningene og med 0,03 prosentpoeng til 1,11 prosent for ikke-finansielle foretak.

Renten på BSU (Boligsparing for ungdom) var uendret på 3,59 prosent.

Utlånsrentene til husholdningene har økt 0,21 prosentpoeng mer enn innskuddsrentene det siste året.

Andelen med fast rente på nedbetalingslån med pant i bolig var 7,7 prosent ved utgangen av desember 2019. Det er en nedgang på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal.

For kredittkort var rentene stabile. For kredittkortlån til husholdninger har renten ligget i snitt på cirka 13,5 prosent i 2018 og 2019. Kredittkort kan ofte ha en rentefri periode på 45 dager. For en tredel av utestående lån er det ikke betalt noen rente. For lån der det betales rente, var den gjennomsnittlige renten for 2018 og 2019 cirka 20 prosent. I fjerde kvartal 2019 var renten 21,3 prosent.

