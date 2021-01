Nyheten om norske dødsfall etter vaksinering får internasjonal oppmerksomhet

Flere utenlandske medier har tatt kontakt med Legemiddelverket etter at de i forrige uke sa at de har undersøkt 13 dødsfall i nær tid etter vaksinering.

Nyheten om norske dødsfall etter vaksinering har gått verden rundt. Foto: Berit Roald / NTB

– Vi forventet jo stor interesse for dette, men interessen ble kanskje enda større enn vi trodde i utgangspunktet. Jeg har snakket med NBC, BMJ , jeg vet ikke hvem jeg ikke har snakket med, og blitt intervjuet på Euronews , sier fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til VG.

Han har også blitt kontaktet av russisk TV, amerikanske finansinstitusjoner, og en rekke medier fra alt fra India til Litauen og Nederland. Også store amerikanske medier som CNN , The New York Times , Fox News og Bloomberg har omtalt saken.

Dødsfall undersøkt

Det var torsdag i forrige uke at Legemiddelverket meldte at de har undersøkt 13 av 23 meldte dødsfall kort som har skjedd kort tid etter vaksinering.

Det betyr ikke at Legemiddelverket er bekymret for at 23 personer kan ha dødd av vaksinen i Norge. Nyheten har likevel blitt tolket ulikt.

– Når man vaksinerer store grupper av befolkningen, så er det nødt til å skje dødsfall i nær tidsmessig avstand til vaksinasjonen, spesielt når man starter med de mest sårbare. I de fleste tilfeller vil nok dette være helt tilfeldig sammenfall i tid. Men det er viktig at det blir tatt alvorlig og sett grundig på, og det er det vi gjør i Norge, sier Madsen.

Ny anbefaling i Irland

Ifølge Aftenposten sendte irske helsemyndigheter (HSE) søndag ut en ny anbefaling til alle klinikere i Irland. De henviser til de 23 rapporterte dødsfallene i Norge.

Der anbefales det ikke å gi vaksinen til sykehjemsbeboere som kan ha så kort tid igjen av livet at de kan dø før vaksinen virker.

– Det er ikke hensiktsmessig å vaksinere folk hvis deres forventende levetid er mindre enn tiden det tar for vaksinen å ha en effekt. I en slik sammenheng bør en fokusere på pleie og verdighet, skriver klinisk sjef i HSE, Colm Henry.