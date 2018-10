Nortura tynget av omstillingskostnader

Selskapet hadde et underskudd før skatt på 9 millioner kroner, en klar forverring sammenlignet med samme firemånedersperiode i fjor da resultatet endte på 72 millioner kroner. Driftsresultatet ble redusert med 36 millioner kroner dersom man ikke tar med kostnader til omstillingsprogrammet selskapet er inne i.

– Vi er godt i gang med et forbedringsprogram som skal bedre lønnsomheten i løpet av en treårsperiode. Dette fører til høye engangskostnader på kort sikt. Samtidig vet vi at tiltakene gir positivt effekt, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

– Sårbar for hendelser

Et av tiltakene i programmet som ble igangsatt for et snaut år siden, er å redusere antallet ansatte. Målet er en gevinst på rundt 700 millioner kroner.

Kolberg fastslår at sommerens tørke bidro til noe høyere slakting av storfe og samtidig svekket salg av grillmat den siste halvdelen av grillsesongen som følge av restriksjoner for grilling. Høyere aktivitet i datterselskapene, førte imidlertid til at omsetningen i konsernet likevel endte på nivå med resultatet i andre tertial i fjor.

– Fordi vi har små marginer blir vi sårbare for hendelser utenfor vår kontroll, som sommerens tørke, konstaterer Kolberg.

– Krevende prosesser

Han fastslår dessuten at tertialresultatet påvirkes av nedgang i merkevaresalget og lavere resultatbidrag fra datterselskapene. Samtidig fastslår konsernsjefen at sesongmessige variasjoner i etterspørsel og produksjon som regel gjør tredje tertial til det sterkeste.

– Vi gjennomfører mange krevende prosesser i et høyt tempo, og jeg er trygg på at effektene av dette vil bidra til et sterkere Nortura som er både lønnsomt og ansvarlig, sier Kolberg.

I andre firemånedersperiode falt Norturas markedsandel fra 45,6 til 44,7 prosent.