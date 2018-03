Google og Facebook risikerer norsk skatt på 150 millioner kroner

Per i dag kan internettgigantene velge hvilket land de vil rapportere inntektene sine til, og mange har valgt land med lav skatt som Irland, Nederland eller Luxembourg. Dette fører blant annet til at norske skattemyndigheter knapt ser noe til milliardinntektene selskapene skaper gjennom blant annet annonsesalg i Norge.

Men når EU-kommisjonen til uken kunngjør hvordan de vil skattlegge store internettselskaper kan skatteregningen til Norge og andre europeiske land bli mangedoblet, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge den britiske avisen Financial Times foreslår EU å legge skattesatsen på tre prosent på lokale reklameinntekter. Samtidig viser estimater fra mediebyrågruppen GroupM at Google og Facebook kommer til å omsette for 5,8 milliarder kroner i Norge i 2018. Dersom det nye forslaget blir vedtatt og disse estimatene legges til grunn vil de to selskapene ifølge DN måtte punge ut til sammen 174 millioner kroner bare i Norge.