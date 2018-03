Kyllingstad: - Trist med motstanden

– Dette er trist. Jeg så fram til å jobbe sammen med styre og administrasjon i Hunter Group, sier Kyllingstad til Dagens Næringsliv.

Vil kontrollere

For to uker publiserte Hunter Group en avtale som innebærer at Kyllingstad blir selskapets største aksjonær. Dette skal skje ved at Kyllingstad sitt selskap IKM Subsea & Technology innlemmes i Hunter Group. Betalingen er 250.000.000 kroner og aksjer og kreditt.

Men flere aksjonærer i Hunter synes prisen er for høy, og tirsdag ble det klart at den kjente investoren Arne Fredly vil stanse avtalen. For å klare det, kjøper Fredly seg kraftig opp i Hunter.

For høy gjeldsgrad

Fredly mener Hunter ikke kan bære en så stor investering, og at det vil ta for lang tid før selskapet tjener penger. Han vil heller at pengene i selskapet betales ut til aksjonærene.

– Jeg har ikke noe imot IKM eller Ståle Kyllingstad, men oppkjøpet av IKM Subsea & Technology er for stort for Hunter Group, har Fredly uttalt til Finansavisen om hvorfor han nå vil blokkere avtalen.

Hunter verdsettes selv til drøye 300 millioner kroner på Oslo Børs.

Aksjekursen til Hunter har falt med over 60 prosent det siste året. Etter en oppgang den siste uken, startet aksjen litt ned torsdag morgen, til 2 kroner og 41 øre.

Håper fortsatt

Det er opp til generalforsamlingen i Hunter Group om handelen blir noe av.

Ståle Kyllingstad er på sin side fortsatt optimist.

– Jeg registrerer at det er stor sprik blant aksjonærene i Hunter. Det er aksjonærenes rett til å avgjøre dette. Jeg håper det fortsatt er mulig å få til dette, sier Ståle Kyllingstad til DN.

Han avviser at prisen er for høy. Det er ifølge ham et konsept som er teknologisk i verdenstoppen.

Kyllingstad har en plan om å kjøpe opp flere selskaper innen oljeserviceindustrien.