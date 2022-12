Aker Solutions sikrer kontrakt på opptil 1,5 milliarder

Kontrakten tilknyttet Dvalin-plattformen tildeles av Wintershall Dea som sammen med Petoro og Sval bygger ut det nye feltet.

Aker Solutions-sjef Kjetel Digre.

Saken oppdateres.

Selskapet skal levere et undervannsproduksjonssystem for Dvalin Nord-feltet. Systemet skal knytte sammen Dvalin Nord-feltet med Heidrun plattformen.

Aker Solutions skriver at kontrakten er verdt mellom 500 millioner og 1,5 milliarder kroner.

– Denne tildelingen demonstrerer våre sterke evner når det gjelder å levere «tie-backløsninger» for å øke produksjonen på eksisterende områder på en effektiv og sikker måte. Dvalin Nord-feltet var det største funnet i Norge i 2021, sier Maria Peralta, konserndirektør for Aker Solutions' subseavirksomhet.

Arbeidet starter umiddelbart, og vil vare frem til 2025, skriver selskapet.

Tirsdag forrige uke leverte Wintershall Dea, Petoro og Sval en utbyggingsplan for gassfeltet Dvalin Nord, en investering på nær åtte milliarder kroner.

Kontraktbonanza

AkerBP leverte utbyggingsplaner for over 200 milliarder fredag forrige uke. Det har gitt store kontrakter for en rekke oljeserviceselskaper. Aker Solutions håvet blant annet inn 50 milliarder i nye ordrer.

AIbel sikret på sin side kontrakt på syv milliarder, og Subsea7 kunne notere seg en kontrakt på 12 milliarder.

Blant AkerBP sine utbyggingsplaner er Yggdrasil (tidligere Noaka) i Nordsjøen til 115 milliarder kroner og Valhall PWP-Fenris (tidligere King Lear) til 50 milliarder kroner.

Aker BP og partnerne leverer også planer for om lag 17 milliarder knyttet til utbyggingene Ørn, Alve Nord og Idun Nord nær Skarv-feltet i Norskehavet, og for 21 milliarder knyttet til Lille Prinsen, Rolvsnes og fase to av Solveig-feltet på Utsirahøyden i Nordsjøen.