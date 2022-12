Eiendom Norge tror bolig­prisene faller 3,5 prosent neste år

Eiendom Norge spår hvordan boligmarkedet blir neste år. Stavanger er eneste storby der de tror det vil være prisøkning.

Prognosen bygger på en forventet utvikling i nominelle boligpriser gjennom 2023. Med andre ord regner man desember 2022 mot desember 2023.

I Oslo venter Eiendom Norge en nedgang på hele 6 prosent.

Stavanger er eneste storby der man forventer vekst. Der tror Eiendom Norge på en vekst på ett prosent.

– Dette er det sterkeste fallet i boligprisene siden finanskrisen, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Henning Lauridsen på en pressekonferanse onsdag.

I Bergen og Trondheim tror de på en moderat nedgang på 1 prosent.

Boligmarkedet har de siste månedene begynt å kjenne på rentehevingene.

De siste tre månedene har markedet falt 6,5 prosent. Likevel har det vært en økning på 2,4 prosent det siste året.

TROR FALL: Henning Lauridsen og Eiendom Norge forventer et tregere boligmarked i 2023.

Salget av nye boliger stuper

Eiendom Norge tror den største delen av fallet vil skje i første kvartal neste år.

I det siste har det blitt stadig vanskeligere å selge nye boliger. Det tror Lauridsen er et varsel om dårlig nytt i fremtiden.

– Salget av nye boliger går mot det laveste nivået siden finanskrisen, det bærer bud om at vi i neste runde får lavere boligproduksjon, sier han.

Han tror også resten av det økende kostnadsbildet for nordmenn vil ha en sterk innvirkning på boligprisene.

– På samme tid er det stor usikkerhet rundt økte strømpriser, inflasjon, boligetterspørselen og mer generelt utviklingen i norsk økonomi. Et større fall i boligprisene forutsetter en betydelig økning i arbeidsledigheten, og det ser vi på som mindre sannsynlig, sier han.

Han peker også på krigen i Ukraina, og tror den vil gjøre leiemarkedet tøffere.

– Den sterke veksten i leiepriser vil trolig forsterkes i 2023, blant annet grunnet befolkningsvekst og usikkerhet rundt innvandring fra Ukraina.

Likevel spår Lauridsen at utviklingen vil snu i 2023, og at slutten på året er begynnelsen på at prisene igjen vil øke.

– Vi venter at det krappe fallet i boligprisene gjennom høsten 2022 vil fortsette inn i første halvår, men at utviklingen vil være mer positiv høsten 2023. Til sommeren vil trolig både rentetoppen være nådd og renteøkningene være i priset inn i boligmarkedet, sier Lauridsen.

FALL: Bolig blir billigere neste år, tror Eiendom Norge.

Flere forventer fall

Styringsrenten er nå på 2,75 prosent. Den siste rentehevingen vil trolig bety at de beste boliglånsrentene vil ligge på rundt 4 prosent når bankene følger opp med å heve sine renter.

Norges Bank venter at Boligprisene vil falle 4,3 prosent.

Det er langt mer konservativt enn Statistisk sentralbyrå (SSB), som beregner at boligprisene vil falle å 8 prosent fra tredje kvartal 2022 til tredje kvartal 2023.

SSB tror videre at prisene skal falle de neste to årene.

Etter et slikt fall, vil prisene likevel være på et høyere nivå enn før pandemien.

Flere storbanker har allerede hevet boliglånsrenten, blant andre Nordea og DNB.