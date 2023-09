Ble tatt på senga av Normal – svaret øyner en halv milliard

Nordmenn handler stadig mer dagligvarer utenfor tradisjonelle matbutikker. Dollarstore har gått fra tre til 28 butikker på halvannet år.

NYSATSING: Norgesgruppens konsernsjef Runar Hollevik forteller at veksten i breddesegmentet, med Dollarstore og Gigaboks, er god.

«Dollarstore og Gigaboks skyter fart», slår landets største handelshus fast i halvårsrapporten som ble publisert onsdag.

De to kjedene er relativt ferske satsinger i Norgesgruppens portefølje. I løpet av én måned på nyåret i fjor ble det kjent at handelshuset først startet Gigaboks og deretter ble majoritetseier i Dollarstore.

Førstnevnte selger store forpakninger med dagligvarer og andre forbuksvarer, sistnevnte er et lavpriskonsept med hverdagsprodukter til maks 50 kroner.

Fellesnevneren: De går under kategorien «bredt vareutvalg», et segment hvor danske Normal har vokst med rakettfart de siste årene.

Halv milliard

Også Norgesgruppens breddesegment er i fremmarsj. Dollarstore og Gigaboks har åpnet nye butikker i år og teller nå henholdsvis 28 og tre, sier konsernsjef Runar Hollevik. Og ambisjonene stopper ikke der.

– Dollarstore kan vokse med flere butikker så lenge konseptet sitter. Når det gjelder Gigaboks er vi mer selektive på beliggenhet siden det dreier seg om storhandel. Vi har i første omgang sett for oss ti butikker og ser ikke bort fra at vi kommer halvveis dit i løpet av året.

FEM INNEN ÅRET: Hollevik ser for seg at de kan være halvveis til målet om ti Gigaboks-butikker innen året er omme.

Hollevik forteller at de tar siktemål på at Dollarstore og Gigaboks vil generere inntekter på en halv milliard kroner i år.

Det er et stort, men samtidig lite tall, sett i sammenheng med konsernets totale omsetning på over 100 milliarder i fjor.

– Tatt på senga

Dollarstore- og Gigaboks-veksten illustrerer en trend i norsk dagligvarehandel.

Det er nå flere som reduserer handlekurven i matbutikken til fordel for butikker som Europris, Nille, Normal, Rusta og Dollarstore.

Mens det tradisjonelle dagligvaremarkedet krympet med nesten seks milliarder kroner i fjor, vokste omsetningen i nevnte butikker – som analyseselskapet NIQ kaller «verdibutikker» – med 1,3 milliarder.

Under et arrangement under Arendalsuka var Hollevik ærlig om at Normal tok Norgesgruppen på senga, slik Nettavisen har omtalt. Kjeden selger varer som dagligvareaktørene tradisjonelt har hatt høye marginer på, som hygiene- og renholdsprodukter.

Disse marginene har vært med på å finansiere lave priser i andre kategorier, som kjøtt eller bleier, der dagligvarekjedene sier de selger med tap, ifølge Bunnpris-kjøpmann Christian Lykke.

– Vi har jo i lang tid solgt kriminelt dyr sjampo, det må man være enig i. Så jeg skjønner at det kommer noen etter hvert og tar en posisjon på sånne varer. Det er jo både fryktelig irriterende og samtidig veldig sunt, for det er nettopp det som gjør at det blir litt dynamikk.

PÅ MARGINJAKT: Nå som Normal utfordrer marginene på hygieneprodukter, må Bunnpris-kjøpmann Christian Lykke finne andre steder å hente inntjeningen fra.

– Ingenting kommer gratis

Norgesgruppens breddesatsing åpner for at også dagligvarebutikkene kan ta inn nye varer, forteller Hollevik.

På spørsmål om hvordan de opplever utfordringen fra blant annet Normal, sier konsernsjefen at Norgesgruppen «forhåpentligvis har svart opp litt av det allerede».

Det handler ikke bare om de nye konseptene.

– Dagligvarekjedene har spisset seg og økt konkurransekraften på det Normal var veldig flinke på for tre-fire år siden, sier han.

Norgessjef Thomas Harsvik i Normal skyter av Norgesgruppens evne til å utvikle både etablerte og nye konsepter over mange år. Han påpeker at konkurransen fra Dollarstore og Gigaboks også kommer med fordeler for dem selv, da kjedene bidrar med trafikk til eksempelvis kjøpesentre hvor Normal også har butikk.

NORGESSJEF: Thomas Harsvik har ansvar for Normals 158 butikker i Norge.

– Får dere mindre «gratis» enn dere gjorde for noen år siden?

– Det er ingenting som kommer gratis i retail. Enten har du et konsept som kundene ønsker, eller så må du gjøre en endring.

– Utgjør Norgesgruppens breddesatsing, med de finansielle musklene de har, noen trussel i deres øyne?

– Vi er mest opptatt av vårt eget konsept og å utvikle oss videre. Vi lar oss inspirere av dyktige aktører som blant annet Norgesgruppen. Enten du har finansielle muskler eller ikke så må du ha et bærekraftig konsept som kundene er interessert i. Man kan uansett ikke subsidiere seg til suksess over tid.