Kraftig resultathopp for Vår Energi

Oljeselskapet mer enn doblet bunnlinjen i fjerde kvartal. Utbyttet for kvartalet pluss årets første kvartal vil summere seg til rundt 5,7 milliarder kroner.

Produksjonsskipet Balder tilhørende oljeselskapet Vår Energi

saken oppdateres.

Vår Energi legger frem resultatene for fjerde kvartal torsdag.

Kvartalsrapporten viser et resultat etter skatt på 488 millioner dollar, opp fra 209 millioner dollar i fjerde kvartal året før. Det tilsvarer et resultat på rundt fem milliarder kroner.

Samtidig økte driftsresultatet til 1,53 milliarder dollar fra 1,25 milliarder dollar.

Analytikerne hadde på forhånd ventet at selskapet ville legge frem et resultat etter skatt på 504 millioner dollar, ifølge Bloomberg. De ventet samtidig et driftsresultat (ebit) på 1,55 milliarder dollar.

Etter et år med høye oljepriser og enda høyere gasspriser har flere oljeselskaper levert sterke resultater og delt ut store utbytter til aksjonærene.

Vår Energi fikk et årsresultat etter skatt på 936 millioner dollar, opp fra 654 millioner i 2021.

Utbyttedryss

Vår Energi- sjef Torger Rød sier i rapporten at selskapet har levert sterke resultater etter at det ble børsnotert for et år siden, og han trekker også frem «attraktive utbytter».

Olje- og gasselskapet skriver at et utbytte for fjerde kvartal på 300 millioner dollar, rundt 3 milliarder kroner, vil bli betalt ut i mars.

Utbytteplanen videre er en utbetaling til eierne på 270 millioner dollar for første kvartal, ifølge kvartalsrapporten.

Til sammen gir det et utbytte på rundt 5,7 milliarder kroner for de to kvartalene.

For hele 2023 er planen å dele ut 30 prosent av kontantstrømmen etter skatt, opplyser Vår Energi.

Vår Energi har tidligere oppgitt priser og produksjon i kvartalet:

Produksjonen av olje og gass var i snitt på 214.000 fat oljeekvivalenter per dag i fjerde kvartal.

Det var en helt flat utvikling fra tredje kvartal, men samtidig et fall på 18 prosent sammenlignet med samme periode i 2021.

Vår Energi oppnådde en gjennomsnittlig pris på 115,1 dollar per fat for oljen og gassen i fjerde kvartal. Det var ned fra 139 dollar fatet i tredje kvartal, men opp fra 103,4 dollar per fat i fjerde kvartal i fjor.

Vår Energi planlegger investeringer i utvikling på mellom 2,4 og 2,7 milliarder dollar i 2023 og 200 millioner dollar i leteinvesteringer, mens investeringer på 50 millioner dollar skal gå til fjerning av installasjoner.