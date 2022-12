Tror bolig­prisene skal falle videre: – Kan se for oss bratt ned­gang frem mot jul

Økonomer venter nedgang i boligprisene de neste månedene og sier det ikke er utenkelig med minustegn foran prisutviklingen i 2023.

VENTER NEDGANG: Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken venter boligprisfall i november og desember.

– Det er normalt med fall nå på høsten, men vi venter at fallet blir større enn normalt, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Norge til E24.

Mandag legger Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for november, som viser hvordan bruktboligprisene utviklet seg nasjonalt og i Norges største byer.

Handelsbanken venter at tallene vil vise et fall på 1,5 prosent, sesongjustert, fra oktober til november.

– Vi ser for oss at de nasjonale boligprisene vil følge mer i fotsporene til Oslo, og at vi vil se et lignende fall for boligprisene nasjonalt i november som vi gjorde for Oslo-prisene i oktober, sier Midtgaard.

I oktober hadde Oslo en sesongkorrigert nedgang i boligprisene på 1,9 prosent. Nasjonalt var det justerte fallet på 0,8 prosent.

Nå skal prisene videre ned, tror Midtgaard og Handelsbanken.

– Vi kan se for oss en bratt nedgang nå frem mot jul, sier hun.

– Peker mot større fall

Midtgaard peker på flere faktorer som tilsier nedgang:

– Vi ser at det er et rekordhøyt nivå på antall boliger lagt ut for salg. Samtidig er omsetningen under snittet, så antallet usolgte boliger bygger seg opp i raskt tempo. Dette er et resultat av at styringsrenten er satt opp i såpass bratt tempo. Vi ser at husholdningenes etterspørsel etter kreditt avtar og bankene er mer forsiktige og holder tilbake. Det er mange faktorer som peker mot et større fall i november.

Torsdagens Obos-tall viste en nasjonal nedgang i prisene på 4,2 prosent og et fall i Oslo på 4,7 prosent.

Midtgaard advarer likevel mot å legge for mye vekt på disse tallene isolert.

– Det er viktig ikke å overtolke disse tallene. De representerer i større grad Oslo, mens Eiendom Norge sin prisstatistikk omfatter flere omsetninger og gir et bedre prisbilde, sier seniorøkonomen.

Flere tror på nedgang

Sjeføkonom Hilde Karoline Midsem i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) sier det ikke er uventet at prisene faller nå.

– Det er ofte sånn at prisene er lavere på denne tiden av året, sier Midsem.

– I tillegg er det en respons på at renten har økt mye. Kostnader for øvrig, med prisvekst på basisvarer som mat, gjør at folk har mindre igjen å rutte med. Det vil folk ta hensyn til når de skal kjøpe bolig, sier hun.

VENTER FALL: Sjeføkonom Hilde Karoline Midsem i NBBL.

Vendepunktet i boligmarkedet kom for noen måneder siden, påpeker hun.

Både i september og oktober falt prisene. Så langt i 2022 er prisene likevel opp 4,7 prosent.

NBBLs boligmarkedsbarometer viser nå at fire av ti tror boligprisene skal falle de neste tolv månedene.

– Det betyr at en veldig høy andel tror boligprisene skal falle og det vil påvirke atferden i markedet, sier Midsem.

– De som kan vente med å kjøpe, gjør det. De som skal bytte bolig, vil kanskje selge før de kjøper. Det vil virke dempende på boligprisene.

NBBL tror nå at boligprisene skal falle flere måneder fremover og at prisutviklingen for neste år som helhet kan få et minustegn foran.

– Det er ikke utenkelig at vi får et fall nå gjennom våren. Effekten av rentehevingene har ikke slått fullt ut, sier Midsem, som samtidig understreker at hun ikke venter at fallet skal være dramatisk.