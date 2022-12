Aibel får kontrakt på syv milliarder

Aibel har fått en kontrakt på syv milliarder for en plattform til den nye Yggdrasil-utbyggingen, som Aker BP og partnerne nå vil bygge ut.

Slik illustrerer Aibel Munin-plattformen, som normalt skal være ubemannet. Selskapet får nå en kontrakt til syv milliarder for å bygge ut prosjektet.

Det skriver Aibel i en melding.

Det er Munin-plattformen på feltet som tidligere het Krafla som Aibel skal bygge, gitt at Stortinget godkjenner Yggdrasil-prosjektet.

Byggingen skal foregå i Haugesund og Thailand, opplyser Aibel.

Fredag varslet Aker BP og Equinor at de vil investere 115 milliarder i Yggdrasil-utbyggingen (tidligere Noaka), som består av funnene Hugin (tidligere Noa), Munin (tidligere Krafla) og Fulla.

Equinor og Aker BP la i sommer bak seg en uenighet om området, og Aker BP tar fredag over operatørskapet fra Krafla og skal dermed styre hele utbyggingen.

Totalt meldte Aker BP og partnerne fredag om ti utbyggingsplaner på norsk sokkel, med samlede investeringer på over 200 milliarder kroner. Dette vil bidra til mye aktivitet i leverandørindustrien.

Aker Solutions melder fredag om kontrakter for 50 milliarder og Subsea 7 om flere kontrakter på til sammen rundt 12 milliarder knyttet til disse prosjektene.

Aibel sier at selskapet vil skrive under kontrakten under en seremoni hos Aker BP fredag.

Fakta Dette er Yggdrasil: Aker BP overtar Equinors operatørskap for Krafla-feltet, og dette prosjektet går inn i en felles utbygging. Slik blir Yggdrasil-prosjektet: Den samlede utbyggingen av dette området har blitt omtalt som Noaka, men skifter nå navn til Yggdrasil

De sørlige lisensene som tidligere het NOA (North of Alvheim), får nå feltnavnet Hugin

Lisensgruppen i nord, som tidligere het Krafla, døpes nå om til Munin

Fulla-funnet beholder sitt navn Partnerne har valgt å bygge ut flere plattformer i området. En plattform i den sørlige delen av området skal fungere som et senter, mens det også bygges ut to ubemannede plattformer. en prosesseringsplattform med brønnområde og boligkvarter (PdQ) i sør skal hete Hugin A . Den er planlagt med lav bemanning og periodevis ubemannet etter noen år i drift

en normalt ubemannet brønnhodeplattform (NUI) på Frøyfeltet skal hete Hugin B

en ubemannet produksjonsplattform (UPP) i nord skal hete Munin , og bygges ut uten boligkvarter, helikopterdekk og livbåter

det skal bygges ut totalt ni havbunnsrammer på havbunnen, med kontrollkabler og rørledninger

partnerne planlegger å bore 55 brønner i området Anleggene i Yggdrasil-området skal fjernstyres fra et felles kontrollrom på land i Stavanger. Les mer

Normalt ubemannet plattform

Den nye plattformen Aibel skal bygge er en ubemannet prosessplattform, også kalt UPP. Prosjektet er basert på en forstudie (feed) som Aibel har gjort for prosjektet siden 2021.

Plattformen skal hverken ha helikopterdekk eller boligkvarter, og blir ifølge Aibel den første prosessplattformen på sokkelen som lages for normal drift uten mannskap.

Dette gir mulighet for et enklere design. Plattformen skal styres fra land. Gassen fra plattformen skal sendes til eksport, mens olje og vann sendes til Hugin A for separasjon. Oljen sendes i rør til Sture-terminalen på land.

Aibels Oslo-kontor vil stå for prosjektledelse, innkjøp og ingeniørtjenester.

- Vi er stolte og beæret, sier konsernsjef Mads Andersen i Aibel om å ha blitt utvalgt av Aker BP.

– Vi ser virkelig frem til å levere på UPP-konseptet som vi har utviklet sammen med Equinor og være blant pionerne på fremtidens plattformløsninger, legger han til.