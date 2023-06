Prispress endrer ferievaner: – Bulgaria er jo ikke det dyreste reisemålet

Tross inflasjon og kronesvekkelse vil nordmenn på ferie. Reiseselskaper ser økt interesse for billigere feriedestinasjoner.

Nina Ho og Emilie Nilssem feirer månedsjubileum som venninner med en ferietur til Bulgaria.

Kopier lenke

Kopier lenke

På Gardermoen gjør Nina Ho (20) fra Moss og Emilie Nilssem (21) fra Spydeberg koffertene sine klar for reise.

Jentene er på vei til Bulgaria for en strandferie i turistbyen Sunny Beach ved Svartehavet. Reisen ble bestilt for bare kort tid siden. De møttes første gang i mai i år og skal på ferie for å feire vennskapet.

Videre forteller de at de har bestilt en pakkereise og at prisen var avgjørende for valget.

– Bulgaria er jo ikke det dyreste reisemålet, sier de.

Koffertene er også fylt godt opp for å spare penger på ferien.

– Selvfølgelig kommer vi til å shoppe litt, men ikke like mye som vi hadde gjort tidligere, avslutter de.

Dyrere i utlandet

I år har nordmenn fått mindre for pengene sine på ferie i utlandet. Årsaken er en kombinasjon av en svakere norsk krone mot euro, samt høyere priser på varer og tjenester.

Sommeren 2022 var en euro verdt 9,83 norske kroner, men nå er den oppe i nærmere 12. Det betyr at nordmenn har mindre å rutte med på ferie i Europa.

Økende trend

Kommunikasjonsansvarlig i reiseselskapet Tui, Anne Mørk-Løwengreen, sier til E24 at de nå ser økt interesse for billigere reisemål.

– Den siste tiden er det flere som bestiller reiser til Bulgaria og Tyrkia hvor prisnivået er en del lavere.

Hun understreker at de likevel ikke truer populariteten til Hellas og Spania som fortsatt er nordmenns klare feriefavoritter.

Sammenlignet med andre år, sier hun at bookingen snart er tilbake på nivå med slik det var før pandemien, men de ligger fortsatt litt under.

Også flyselskapet Norwegian merker økt billettsalg til land som Bulgaria, Tyrkia og Albania.

– Vi merker at folk i økende grad er ute etter å prøve noe nytt hvis de også kan spare penger på det, forteller Charlotte Holmbergh, kommunikasjonssjef i Norwegian.

Erik Bugge, Aksel Moe og Herman Nordahl fra Drøbak er klare for ferie i Portugal.

– Planlagt lenge

På vei mot sikkerhetskontrollen finner vi tre festklare gutter på 18 år. Både Erik Bugge, Aksel Moe og Herman Nordahl er med i russegruppen Rudy 2024 og er forberedt på strandferie i Portugal.

– Vi skal sole oss, drikke øl, spise mat og ikke minst feste. En typisk sydenferie, forteller Erik.

Selv om vennegjengen skal prøve å ha det så gøy som mulig, har de foretatt noen konkrete tiltak for å minimere kostnadene som følge av svak kronekurs og høy inflasjon inflasjonInflasjon er når prisen på varer og tjenester øker over tid. Dette betyr at penger mister litt av sin kjøpekraft. Hvis en iskrem kostet 10 kroner i fjor, men koster 11 kroner i år, så har det vært inflasjon..

– Det blir vel fort en blanding mellom å kjøpe pils ute og å drikke i leiligheten, forteller de.

Et av de viktigste tiltakene guttene har foretatt seg er tidlig forberedelse på ferieplanene.

– Denne reisen har vært planlagt lenge. Det har vært en prosess helt siden i fjor, sier Herman.

I tillegg til tidlig bestilling av flybilletter har de også spart inn masse ved å bo hos en venn som har leilighet i den portugisiske kystbyen.