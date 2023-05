Så rik er Kong Charles III

Slott, kunstsamling og en enorm formue. Det er vanskelig å anslå hvor store verdier Kong Charles rår over. Likevel har flere prøvd.

KRONET: Kong Charles (74) ble lørdag kronet til konge i Storbritannia. Her med Dronning Camilla (75).

Lørdag ble en ny monark kronet i Storbritannia for første gang på 70 år. Han er den siste kronede arvingen fra House Windsor, som nå har regjert Storbritannia i 102 år.

Den nå nykronede kongen har en enorm personlig formue som han har arvet – helt skattefritt. Det nøyaktige verdien av formuen er skjult for allmennheten, og det er dermed vanskelig å vite nøyaktig hvor mye penger kongen har på bok.

Den britiske storavisen The Guardian har likevel gjort et forsøk, og gjennomført en revidering av Windsor-familiens mest verdifulle eiendeler. Det omfatter blant annet slott og eiendommer, verdifulle juveler, en kunstsamling og en samling sjeldne frimerker.

KONGEFAMILIEN: Windsor-familien har regjert i Storbritannia siden 1901. Her står nykronet konge Charles, den kommende kongen prins William og resten av familien.

Skattefri arv

Ifølge avisen har kongen høyst sannsynlig arvet alt uten å betale et eneste pund i arveavgift. Det skyldes at Dronning Elisabeth i 1993 landet en avtale med den britiske regjeringen om at hun skulle betale skatt på sin private inntekt, mot at Windsor-familien ikke behøver å betale arveavgift.

Om man skal regne ut hvor mye Windsor-familien faktisk er verdt, må man også skille mellom Kongehuset og deres private rikdom.

Om man inkluderer Kongehuset, det såkalte The Crown Estate, omfatter man eiendeler som Buckingham Palace og andre verdier som tilfaller de kongelige.

Totalt mener The Guardian at kongen har en privat formue, utenom The Crown Estate, på 1,8 milliarder pund. Det tilsvarer godt over 20 milliarder kroner med dagens kronekurs. Det plasserer han omtrent par med Petter Stordalen, ifølge Kaptitals liste over Norges 400 rikeste.

Forbes har anslått at formuen vokser til svimlende 28 milliarder dollar, eller over 280 milliarder kroner med dagens kurs, om man inkluderer The Crown Estate. Plutselig er Kong Charles dobbelt så rik som Norges rikeste, John Fredriksen.

Kongens talsperson ønsket ikke å kommentere The Guardians anslag fordi de ikke kommenterer privatøkonomi. Videre beskriver talspersonen tallene som «spekulative».

KONGE: En avtale fra 1993 gjør at Charles tar over milliardformuen etter moren uten å måtte betale arveavgift.

Eiendom

Kongen har arvet Windsor-familiens eiendommer, som ligger over hele Storbritannia.

Det omfatter slottene Balmoral Castle i Skottland og Sandringham i Norfolk, men ikke de kongelige slottene Windsor Castle og Buckingham Palace, som teknisk sett tilhører det britiske kongehuset. Disse eiendommene kommer altså utenpå den private formuen til Kong Charles.

Balmoral Castle ligger i Aberdeen, og har vært i Windsor-familien siden 1800-tallet. Det er en privateid eiendom, og er dermed ikke en del av de kongelige eiendommene.

BALMORAL: Dronning Elisabeth pleide å tilbringe sommeren på Balmoral i Skottland.

Stortomten Sandringham House er på 20.000 hektar, og har vært i Windsor-familien siden det ble bygget på 1800-tallet, og flere av familiemedlemmene har valgt å leve sine siste dager på herregården.

Prins Phillip gjorde ifølge The Guardian en innsats for å tjene penger på Sandringham, og man kan i dag betale for å besøke eiendommen.

Meglere har bistått The Guardian, og anslår verdien av eiendommene til å være på 330 millioner pund, eller 4,4 milliarder kroner.

Om man inkluderer eiendommene som tilhører kongehuset, mener New York Times at man må legge til en portefølje på om lag 200 milliarder kroner. Dette omfatter eiendommer i Londons kjente West End-distrikt, og tomteeiendeler på britisk sokkel.

Hester og smykker

I tillegg har Windsor-familien en stor samling verdigjenstander som går i arv.

På Sandringham har de kongelige stallen The Royal Stud, der de avler sine veddeløpshester. Dronning Elisabeth var svært glad hester, og den anslåtte verdien på det som skal være om lag 70 hester, ligger på totalt 27 millioner pund, eller snaue 300 millioner kroner.

HESTEENTUSIAST: En 76 år gammel Dronning Elisabeth rir på en av sine hester utenfor Windsor Castle i 2002.

The Guardian skriver at Kong Charles har solgt unna flere hester siden morens død. Han har auksjonert bort verdier tilsvarende 2,3 millioner pund.

Den britiske kongefamilien har også en frimerkesamling som er anslått å ha en verdi på over en milliard kroner. Den har blitt beskrevet som «verdens beste frimerkesamling» av en tidligere president i the Royal Philatelic Society of London, som er verdens største frimerkesamler-organisasjon.

På toppen kommer en kunstsamling og en juvelsamling som tilhører kongehuset.

KONGE OG DRONNING: Buckingham Palace sendte ut dette bildet av Charles og Camilla etter gårsdagens kroning.

Investeringer og inntekt

Kongehuset har store investeringer i aksjer som også er hemmelig for offentligheten.

Det er vanskelig å anslå hvor mye det er snakk om, fordi det i årtier har vært skjult gjennom skjellselskap. The Times fikk ifølge The Guardian delvis innsyn i 1993 i innvesteringene tegnet på London-børsen. Det skal da ha vært snakk om verdier på 43 millioner pund. Om de samme verdiene har blitt stående på London-børsen, vil de være verdt 118 millioner pund, eller om lag 1,3 milliarder kroner, skriver The Guardian.

Det man har innsikt i er derimot The Duchy of Lancaster. Det er en samling land og eiendom i Storbritannia som tilhører Windsor-familien. Det fungerer som en privat eiendel for kongefamilien, og er svært inntektsbringende.

Ifølge The Guardian genererte det en inntekt på 109 millioner pund i Dronning Elisabeths siste fem leveår.