Omfattende skader etter raset på Bergensbanen

Bergensbanen er fortsatt stengt etter at et snøras traff et snøoverbygg mellom Myrdal og Hallingskeid mandag. – Skadene er omfattende, melder Bane Nor.

Snøraset mellom Myrdal og Hallingskeid, like øst for Kleven bru, traff et snøoverbygg. Foto: Foto: Spordrift / NTB scanpix

NTB

– Bane Nor vil trenge hele onsdag til opprydningsarbeid, og det er for tidlig å anslå når høyfjellstrekningen kan åpnes for trafikk, skriver Bane Nor.

Onsdag ettermiddag hadde også en arbeidsmaskin kjørt seg fast i en stor snøfonn én kilometer øst for Finse, og mannskaper arbeidet med å få maskinen løs, ifølge Bergens Tidende.

Det er ventet en ny oppdatering klokken 16.

Mandag ettermiddag traff et snøras et eldre snøoverbygg mellom Myrdal og Hallingskeid. Rundt 25 meter av bygget ble skadd, og raset førte til at Bergensbanen ble stengt mellom Myrdal og Ustaoset.