Iran-flystyrt: Russland kaller uttalelser om missil uakseptable

Påstanden om at flyet som styrtet i Iran, kan ha blitt truffet av et luftvernmissil, er uakseptable, mener Russland.

Nå nettopp

Redningsarbeidere saumfarte onsdag stedet der flyet styrtet i Shahedshahr like sørvest for Irans hovedstad Teheran. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Utenriksdepartementet i Moskva ber alle parter vente på resultatet av etterforskningen av flykatastrofen.

– Man bør ikke forsøke å oppnå politisk gevinst på denne grusomme menneskelige tragedien. Det er viktig å la spesialister få analysere situasjonen og foreta konklusjoner, sier Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov.

Han kaller uttalelser om at et missil skal ha truffet det ukrainske passasjerflyet «uakseptable».

– Det er i minste fall usømmelig å gjøre dette til en politisk sak, mener Rjabkov.

Vestlige ledere uttalte torsdag at etterretningsinformasjon tyder på at flyet ved en feiltakelse ble truffet av et bakke-til-luft-missil nær Irans hovedstad Teheran, noen timer etter at Iran hadde sendt ballistiske missiler mot to amerikanske militærbaser i Irak som hevn for at USA har likvidert den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad.

Iran har avvist at flyet kan ha blitt truffet av noe missil.

Alle de 176 om bord mistet livet da flyet styrtet onsdag morgen.

10. januar 2020 16:11