Mistet jobben etter å ha varslet

Seks uker etter at han varslet om mulige kritikkverdige forhold i bedriften, sto han med oppsigelsen i hånden. – Intern varsling oppover i organisasjonen er farlig, og det viser seg at varslervernet er null verdt i praksis, mener den tidligere økonomisjefen hos Rønning Elektro. Konsernsjef Kåre Ravndal avviser at det er snakk om et varsel, han kaller det avviksmeldinger.