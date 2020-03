Skuffet over DNBs nye rentekutt: - Avspiser kundene

Norges største bank kutter renten på boliglån for andre gang på to uker, men kundene må fortsatt vente til mai før endringen trer i kraft. Eiendomsmeglerforbundet reagerer på at kuttet ikke er større.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving mener kuttet burde vært større. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Ola Alsberg

Marius Lorentzen

Fredag 20. mars kuttet Norges Bank styringsrenten på nytt, denne gang med 0,75 prosentpoeng - fra 1,0 til 0,25 prosent.

DNB velger igjen å kutte mindre enn det Norges Bank gjør, ved å legge seg på et kutt på 0,5 prosentpoeng i andre runde, kommer det frem i en børsmelding søndag.

Norges Bank varslet sitt første rentekutt i corona-krisen fredag 13. mars, med et kutt på 0,5 prosentpoeng - fra 1,5 til 1,0 prosent.

Den gang fulgte DNB opp med et rentekutt på inntil 0,35 prosentpoeng, mens noen banker fulgte opp med kutt på 0,5 poeng.

Les også – Svakere krone vil gi næringslivet en sterk opptur

Eiendomsmeglertopp reagerer

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving er skuffet.

- Tross en usikker pengemarkedsrente er det overraskende at store banker som DNB avspiser kundene med et kutt på 0,85 prosent i krisetider når sentralbanken har kuttet 1,25 prosent, sier han.

– I en tid hvor bedrifter, folk flest og staten gir alt i stor dugnad, er det vanskelig å forstå at bankene må finregne på sine egne utlånsmarginer, og til og med utsette rentesenkningen med seks uker, sier Geving.

Han mener at bankene tilbyr avdragsfrihet og betalingsutsettelser er en selvfølge.

– Bankene er bedre stilt enn de fleste bedrifter og bør umiddelbart ta sitt samfunnsansvar og sørge for at sentralbankens rentekutt kommer samfunnet til gode. Det vil være et svært viktig signal som kan gi sårt tiltrengt stimulans til utsatte bedrifter og husholdninger i en vanskelig tid, sier Geving.

DNB: - Registerer kritikken

DNB viser til at uforutsigbare pengemarkedsrenter gjør det vanskelig med større kutt.

– Vi registrerer kritikken fra Geving. Bankene låner primært penger i pengemarkedet og ikke fra Norges Bank. Akkurat nå er prisen på penger veldig vanskelig å forutsi, og det er svært krevende å sette langsiktige priser på boliglån, sier kommunikasjonsrådgiver Marte Anundsen Vilming i DNB.

- Likevel ønsker vi å hjelpe kundene våre i en vanskelig situasjon. Derfor har vi kuttet renten på boliglån to ganger og har nå fullt fokus på å svare opp henvendelser om avdragsfrihet, som er et effektivt tiltak for mange, sier hun.

Press fra politikere

Flere politikere på Stortinget har oppfordret bankene til å følge etter rentekuttene til Norges Bank, men banknæringen har i den forbindelse pekt på at bildet er komplekst nå.

Bankene må nemlig finansiere seg, og hente inn kapitalen som trengs for å gi boliglån, flere steder. Selv om Norges Bank kutter sin rente, så betyr ikke det automatisk at innlånskostnadene (renten) banken må betale i markedet faller like mye.

Gjelder fra 2. mai

Renteendringen for eksisterende boliglån trer i kraft fra 2. mai, mens nye priser på boliglån vil gjelde fra 24. mars, opplyser DNB.

- Nå er det enormt mange nordmenn som søker avdragsfrihet, og vi ønsker å hjelpe dem så raskt vi kan. Derfor ber vi om at kunder som har rentespørsmål, venter med å kontakte oss til de har fått tilsendt informasjon om hvordan deres lån påvirkes av denne renteendringen, sier Ingjerd Blekeli Spiten, leder for personmarkedet i DNB i meldingen.

- Nå er det enormt mange nordmenn som søker avdragsfrihet, og vi ønsker å hjelpe dem så raskt vi kan, sier Ingjerd Blekeli Spiten i DNB Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Mindre kutt i innskuddsrentene

DNB kutter også i rentene for innskudd. Her blir kuttene mindre enn for boliglån, hvor det største kuttet er 0,4 prosentpoeng på BSU-kontoer.