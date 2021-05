Nestlé endrer strategi etter usunn-avsløring

Matvaregiganten Nestlé sier de utvikler en ny ernæringsstrategi etter at Financial Times rapporterte om at mesteparten av varene deres er usunne.

Nestlé produserer alt fra kaffe og sjokolade via potetmos og buljong til barnemat. Den sveitsiske matvaregiganten endrer nå ernæringsstrategi etter at Financial Times lekket et internt dokument selskapet skriver at over halvparten av deres produkter ikke oppfyller dagens helsekrav. Foto: NTB

NTB-AFP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I et lekket dokument, som den britiske avisen Financial Times avslørte, kommer det fram at Nestlé erkjenner at mer enn 60 prosent av deres vanlige mat- og drikkevarer ikke oppfyller en «anerkjente helsekrav».

Det står også at «noen av våre kategorier og produkter vil aldri være sunne uansett hvor mye vi endrer dem».

Det sveitsiske firmaet har de siste årene lagt om markedsføringen sin og prøvd å rette oppmerksomheten mer på sunne produkter. De har blant annet satset stort på produksjon av vegetar- og vegansk mat.

– Vi har gjort store forbedringer i våre produkter, men utvalget vårt underpresterer fremdeles når det gjelder anerkjente definisjoner av helse (...) der forbrukernes krav skyter i været», står det i dokumentet som FT har sitert.

Ifølge avisen satser Nestlé på å kunngjøre sin nye strategi allerede i år.