Første positive driftsresultat siden 2019: Norwegian tjente 1,3 milliarder kroner

For første gang siden før pandemien tjener Norwegian penger på driften, og omsatte for 4,8 milliarder i andre kvartal.

Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Norwegian leverer dermed det beste andre kvartalet i flyselskapets historie, målt etter driftsresultat.

Driftsresultatet (ebit) endte på 1,36 milliarder kroner, noe som er det høyeste noensinne i et andre kvartal. Det utgjør en driftsmargin på 28 prosent.

Norwegian leverer det første positive driftsresultatet siden 2019, før pandemien.

Omsetningen endte på 4,8 milliarder kroner, og flyselskapet fraktet nesten 5 millioner passasjerer i andre kvartal.

Resultatet før skatt ble 1,25 milliarder kroner.

Norwegian har en kontantbeholdning på 7,5 milliarder, noe som er nær uforandret siden forrige kvartal.

Andre kvartal pleier å være blant de bedre for flyselskapene. Flyselskaper forsøker å tjene penger på vår og sommeren, som kan få dem gjennom de tyngre vintermånedene.

Tallene er trolig ikke særlig preget av streiken i SAS, da denne startet først i slutten av andre kvartal.

Norwegian skriver at de har tro på en god høst og vinter, og skriver at bestillingene for høstferien ser «lovende» ut.

Venter høye drivstoffkostnader

Norwegian skriver i kvartalsrapporten at de tror høye drivstoffpriser vil kunne påvirke resultatet deres for 2022.

– Det makroøkonomiske miljøet er usikkert, med høye energi- og drivstoffpriser, inflasjonspress, endringer i valutapriser og mulige forstyrrelser i globale verdikjeder. Slike faktorer kan ha betydelig påvirkning på Norwegians forretning og finansielle resultater, skriver selskapet.

Norwegian skriver at de delvis har gjort opp for de økte drivstoffprisene med å skru opp billettprisene.

Tjente penger i flyplasskaos

Norwegian skriver at kapasitetsutfordringene på europeiske flyplasser påvirket punktligheten til flyene, som var på 78 prosent.

Flyene var i snitt fylt til 81 prosent av full kapasitet.

I andre kvartal annonserte Norwegian at de ville kjøpe 50 Boeing 737 Max 8-fly, som skal bli levert mellom 2025 og 2028.

– Flyavtalen med Boeing er helt avgjørende for Norwegians neste kapittel, sier konsernsjef Geir Karlsen i en børsmelding.