Hytteeiere fortviler over strømprisen: – Vi vurderer å selge hytta

Rekordhøye strømpriser slår rett inn i nordmenns sommerøkonomi, og hyttefolket som ikke har rett på strømstøtte, mener det er på tide for regjeringen å revurdere ordningen.

Familiefar Morten Løvaas sier at han tenker mye på strømprisene og at han er inne og sjekker prisene hver dag. – Jeg snakker om det hele tiden. Alle jeg kjenner er opptatt av dette, sier han.

– Hvis strømprisene vi ser blir normalen fremover, vurderer vi å selge hytta, sier Morten Løvaas fra Tønsberg.

Løvaas er far til to tenåringsjenter, og familien på fire eier en hytte i Skien i Vestfold og Telemark fylke.

Han uttrykker bekymring for vinteren som kommer, fordi hytta har innlagt vann og dermed må holde en minimumstemperatur gjennom året.

– Jeg kan ikke bare skru av strømmen, for da fryser rørene og jeg vil få bygningsskader, forteller familiefaren.

Torsdag denne uken nådde strømprisen i Sørvest-Norge rekordhøye nivåer, med en døgnpris på strøm på 4,22 kroner kilowattimen. Fredag var døgnprisen i regionen på 4,107 kroner kilowattimen. Både Østlandet og deler av Vestlandet slipper unna med halv pris.

Kraftanalytiker tror prisene både i øst og vest kan stige «drastisk» fremover.

Løvaas sier at selv om han får støtte til primærboligen i Tønsberg, risikerer han en høy strømregning i vintermånedene.

– Jeg er urolig for vinteren som kommer, sier han.

Trond G. Hagen, styreleder i Norges Hytteforbund, sier de får mange henvendelser fra hytteeiere som er bekymret for mangel på strømstøtte.

Fritidsboliger får ikke strømstøtte

Per i dag vil staten dekke 80 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattimen de første tre månedene i 2023. I oktober, november og desember i år dekker staten 90 prosent.

Ordningen omfatter forbruk til husholdninger i primær- og sekundærbolig. Hytter og andre fritidsboliger er utelatt fra ordningen.

Hytteeiere får dermed ingen deler av strømregningen knyttet til hytte dekket av staten.

Trond G. Hagen, styreleder i Norges Hytteforbund, sier de får mange henvendelser fra hytteeiere med samme bekymring som Løvaas om mangel på strømstøtte.

– Det går særlig utover alle de hytteeierne som må ha på strøm uavhengig av om de er på hytta eller ikke, sier Hagen.

Han sier at Norges Hytteforbund først og fremst etterspør en makspris, på 50 øre kilowattimen.

– Vi mener det er det samlede forbruket i en husstand som burde være gjenstand for støtte, ikke hva slags boligtype det er snakk om, sier han.

– Jeg føler meg regelrett lurt

Han forteller at familien har gått til anskaffelse av sparedusj, solcellepanel, smartsystem på hytta, at de har kjøpt inn ved for to år, dusjer mindre og skrur av lyset.

– Likevel havner vi i den økonomiske knipen som dette er.

– Jeg føler meg regelrett lurt av egne myndigheter, som har kjørt oss ut i dette uføret. Det er ingenting mer jeg kan gjøre, og det gjør meg sint. Strøm må man jo bare ha. Man kan ikke bare kutte ut strøm, sier Løvaas.

– Regjeringen vil stille opp

Olje- og energidepartementet er presentert for synspunktene til Løvaas og Hagen i Norges Hytteforbund, og har også blitt forelagt spørsmål om regjeringen ser for seg å endre reglene til å gjelde også fritidsboliger.

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) svarer ikke direkte på E24s spørsmål, men skriver i en uttalelse at kun de som bor permanent i hytta si kan få støtte.

«Støtteordningen som er innført retter seg mot husholdninger og inkluderer ikke fritidsboliger. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har likevel i sin praksis åpnet for at husholdninger som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo i fritidsboligen permanent vil ha rett til støtte. Kundene må dokumentere at de har fått dispensasjon fra kommunen.»

Hun sier videre at de konkrete vurderingene må gjøres hos nettselskapet og eventuelt hos RME, som avgjør uenighetssaker mellom nettselskapet og kunden.

«Det viktigste for regjeringen har vært å prioritere å hjelpe husholdningene i det som er en svært krevende situasjon. Norske husholdninger kan være trygge på at regjeringen vil fortsette å stille opp med tiltak som reduserer kostnadene dersom de høye strømprisene vedvarer.»

– Sommerferien får en bismak

Jan Magne Forseth fra Sandnes har hytte i nærheten av Flekkefjord i Agder fylke, som han og resten av familien på fire i sommer tilbringer to uker av ferien på.

De befinner seg midt i Sørvest-Norge, der strømprisen torsdag denne uken nådde rekordhøye nivåer.

– Strømprisene slår rett ut nå når vi er på hytta. Vi prøver å holde forbruket mest mulig nede, sier Forseth.

Han forteller at hytta på 90 kvadratmeter i perioden de er der koster familien to tusen kroner på strømregningen. I fjor kunne de tilbringe hele sommeren på hytta for bare et par hundre kroner.

– Alle har fått beskjed om at de må dusje kort, og helst bade ute, sier han.

På spørsmål om han synes det er rettferdig at staten skal gi strømstøtte til fritidsboliger, svarer han mener at det bør være ett fett om man bruker strøm på hytta eller hjemme.

– Det er helt vanlige folk som har hytte, sier Forseth.

– Sommerferien får en bismak, fordi vi vet at det ville vært mye billigere å oppholde seg hjemme.

Hytta til Jan Magne Forseth, i nærheten av Flekkefjord i Agder Fylke. Torsdag denne uken nådde strømprisen i regionen der hytta ligger rekordhøye nivåer, med en døgnpris på strøm på 4,22 kroner kilowattimen. – Strømprisene slår rett ut nå når vi er på hytta, sier Forseth.

Usikker på om noen vil kjøpe

Hagen i Norges Hytteforbund påpeker at den eneste måten hyttefolk kan spare strøm på hytta, er ved å unngå å være der. Han forteller at dette går utover lokalsamfunnet.

– Spesielt i de store hytteområdene er lokalt næringsliv og handel avhengig av at folk er på hyttene sine regelmessig og handler lokalt, sier han.

Han forteller også at høye strømpriser bidrar til å trekke ned verdien på hyttene, fordi færre vil kjøpe hytter når strømmen på hyttene er dyr.

Løvaas sier at dersom han skulle måtte selge hytta, er han usikker på om noen vil være interessert i å kjøpe den.

– Hvem vil ha en hytte når den koster så mye å eie, sier han.