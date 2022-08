Sjeføkonom tror på dobbelt rentehopp neste uke

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror renten kan heves med 0,5 prosentpoeng om halvannen uke.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror renten kan heves med 0,5 prosentpoeng om halvannen uke.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Renten er på vei opp både i Norge og internasjonalt. I USA har sentralbanken to måneder på rad hevet renten med 0,75 prosentpoeng. I Norge ble renten før ferien hevet med 0,5 prosentpoeng.

Norges Bank har tidligere varslet at det ligger an til at renten heves med 0,25 prosentpoeng på rentemøtet om halvannen uke. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror imidlertid det kan bli mer.

– I lys av sterke arbeidsmarkedstall og høyere inflasjon kan rentehoppet bli like stort som i juni, sier Haugland til Dagens Næringsliv.

I siste prognose fra Norges Bank venter sentralbanken en kjerneinflasjon på 3,2 prosent i juli. Forventningene i markedet er at kjerneinflasjonen stiger med 3,8 prosent.

Inflasjonstallene fra Statistisk sentralbyrå publiseres onsdag morgen.