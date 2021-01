Ikea trekker til­bake knekke­brød – inne­holder giftig gass

Ikea trekker tilbake 3.845 pakker med flerkornsknekkebrød som er solgt i Norge. Det er påvist den giftige gassen etylenoksid på sesamfrøene i knekkebrødene.

Ikea trekker tilbake knekkebrød av denne typen med lotnummer 1000402718. Foto: Ikea / handout / NTB

NTB

Ifølge Mattilsynet er det snakk om knekkebrød merket «Knäckebröd Flerkorn 250 gram» produsert av «Lantmännan Cerealis» med lotnummer «1000402718» og best før dato 12.02.20201.

Tilsynet varslet om saken fredag. Tilbaketrekkingen er tidligere omtalt av Nationen.

– Det vi ønsker, er at folk ikke spiser dette produktet. Det er snakk om lave mengder av dette stoffet, og du må spise veldig store mengder for at det skal kunne føre til alvorlige helseskader, sa Siv E. Egger Westin i Ikeas kommunikasjonsavdeling til avisen.

Ikea ber folk som har kjøpt knekkebrødpakkene om å ta dem med tilbake til butikken for å få full refusjon.

Ifølge Mattilsynet dreper etylenoksid insekter og bakterier, og det benyttes i blandinger med karbondioksid som middel mot utøy.

– Du blir ikke akutt syk av å spise sesamfrø eller produkter laget med disse sesamfrøene. Etylenoksid skal likevel ikke være til stede i maten fordi stoffet kan gi økt risiko for alvorlige helseskader. Hvor mye risikoen øker vil være avhengig av hvor mye etylenoksid du får i deg fra forurensede sesamfrø over tid. Selv om risikoen øker, fører det nødvendigvis ikke til utvikling av alvorlig sykdom, skriver tilsynet på Matportalen.