Mens alle andre gikk ned i reallønn, var det bonusbonanza blant topplederne

Vanlige folk fikk mindre å rutte med i fjor. I oljebransjen fikk topplederne i gjennomsnitt 1 million kroner i bonus. Fagbevegelsen er forbannet.

Stein Lier-Hansen (til høyre), lederen i Norsk Industri, er enig i at veksten i lederlønningene er høy, men vil ikke konkludere med hvorfor det ble slik.

I fjor økte prisene med 5,8 prosent. Det skriver Teknisk beregningsutvalg (TBU), Teknisk beregningsutvalg (TBU), Et utvalg utnevnt av regjeringen som skal legge til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse for situasjonen i norsk økonomi.som mandag kom med sin foreløpige rapport før årets lønnsforhandlinger. Mens de fleste arbeidstagere opplevde en nedgang i kjøpekraft, kan ikke det samme sies for toppene i næringslivet.

For dem var 2022 en lønnsfest.

Vanlige arbeidstagere fikk i gjennomsnitt 4,1 prosent høyere lønn.

Administrerende direktører i privat næringsliv fikk derimot gjennomsnittlig 6,9 prosent i lønnsøkning.

Det fører til kraftige reaksjoner fra fagbevegelsen.

Fakta Dette må du vite om lønnsoppgjøret Lønnsoppgjør er enten et hovedoppgjør eller et mellomoppgjør, og det veksles på annethvert år. I mellomoppgjør forhandles det bare om lønn, mens i hovedoppgjør forhandles det også om større spørsmål og hele tariffavtalen, inkludert pensjon og arbeidstid. I år er det mellomoppgjør. Kjøpekraft og reallønn handler om lønnsøkning sett opp mot hvor mye prisene stiger. Hvis lønnsveksten er sterkere enn prisveksten, får man økt kjøpekraft og reallønnsvekst. Partene i oppgjøret er arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene. De to store, overordnede partene er Landsorganisasjonen (LO) på arbeidstagersiden og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) på arbeidsgiversiden. Frontfagsmodellen går ut på at konkurranseutsatt industri, i den sammenhengen kalt frontfag, forhandler først. Dette legger grunnlaget for de andre oppgjørene i Norge. Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) forhandler i frontfagsoppgjøret. Her er konkurranseevne et sentral begrep. Det handler om hvor godt bedriftene i et land klarer seg i konkurransen med utenlandske bedrifter. Les mer

Bonusfest i oljebransjen

I 2022 økte energiprisene dramatisk. Krigen i Ukraina og energiknapphet i Europa presset olje- og gassprisene i taket. Det har noen tjent godt på.

Topplederne i olje- og gassindustrien er nemlig de soleklare vinnerne når det gjelder lønnsåret 2022, konkluderer TBU. Denne gruppens lønninger gikk opp med hele 21,3 prosent. Mye takket være en gjennomsnittlig bonus i næringen på over 1 million kroner.

Nummer to på pallen er ledere innen transport og lagring, etterfulgt av ledere i industri. Til sammenligning fikk industriarbeiderne knapt 3,5 prosent i lønnsøkning, mot sjefenes 9,6 prosent.

– Jævlig provoserende

Samtidig førte økt usikkerhet til at fagforeningene ble bedt om å moderere seg i lønnsoppgjørene. Høyere lønninger kunne true norske bedrifters konkurransekraft og presse opp rentene. Nå viser TBU at den delen av industribedriftenes utgifter som er lønnskostnader, har gått ned. Den er faktisk på det laveste nivået siden 2007.

Jørn Eggum er leder for Fellesforbundet. Han representerer ansatte i flere av næringene der lederne drar ifra. Han reagerer kraftig på den voldsomme lønnsøkningen i toppen.

– Det er jævlig provoserende. Når du ser på tall fra 6,9 prosent til 21 prosent, så er det nesten perverst.

Både arbeidsgiverorganisasjoner og Norges Bank oppfordret fagbevegelsen om å utvise moderasjon i forkant av oppgjøret i fjor.

– Vi har vært lojale mot at bedriftene våre skal ha konkurransekraft, samtidig som vi skal ha vår andel av det vi er med å skape. Mens disse arbeidsgiverorganisasjonene, som maner til kollektiv fornuft for oss, drar stigen opp etter seg og stikker av med store, gode resultater som norsk næringsliv hadde i fjor, sier han.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, representerer ansatte i offentlig sektor. Hun har stor forståelse for at folk blir provosert av de høye lederlønningene.

– De kan ikke kan stå der i ramme alvor og mene at man skal ha nedgang i kjøpekraften år etter år, samtidig som de selv tar ut svære bonuser og lederlønninger, sier hun.

Svekker frontfagsmodellen

Frontfagsmodellen er allerede under press fra ulike sider. Unio mener den gjør at offentlig ansatte som lærere og sykepleiere, havner bak i lønnsutviklingen. At frontfagsrammen blir et tak i stedet for et gulv. Samtidig som flere sektorer ligger godt over.

Nord er bekymret for at de høye lederlønningene vil svekker tilliten til modellen ytterligere.

– De kan jo ikke forvente at alle andre skal holde seg til frontfaget, mens det er for fristende å ta ut store tillegg til seg selv.

Hun mener det er paradoksalt at næringene som sier de er er avhengig av frontfaget for å sikre konkurransekraften, er dem som bryter med frontfaget selv.

– Det henger jo ikke på greip. Skal frontfagsmodellen ha legitimitet over tid, så må også ledere kjenne sin besøkelsestid.

Forbundstoppen mener NHO-sjef Ole Erik Almlid burde svinge frontfagspisken i egne rekker og kreve at de holder seg til rammen.

– Det har vært ledernes fest, og hvis de har tenkt å feste mer, så får de invitere flere inn på festen, sier Nord.

– Stor forskjell mellom bedrifter

Norsk Industri er arbeidsgiverforeningen for flere av bransjene som har hatt høye lederlønninger.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen er enig i at det er høye tall på lederlønningene, men vil vente med å konkludere på hvordan det ble slik. Han mener det kan være store forskjeller mellom små og mellomstore bedrifter på den ene siden og internasjonale konserner på den andre.

– Mange av våre medlemmer er små og mellomstore bedrifter og familieeide selskaper. Der tror jeg det er en mer normal lønnsutvikling. De store internasjonale konsernene har toppledere med resultatlønn, og flere av disse har fått gode resultater.

Lier-Hansen mener det ikke er noe de kunne gjort for å holde lederlønningene nede. Han legger skylden for de økte lederlønningene på selskapsstyrene.