Flyr begjærer seg konkurs: – En trist dag

Selskapet skriver i en børsmelding at de begjærer seg konkurs.

Flyr mislyktes med å hente inn kapital innen gårsdagen, den 30. januar. Flyr hadde da en kriseplan for å sikre selskapets videre drift.

«Styret har i dag bestemt å søke konkursbehandling i Oslo tingrett, og vil begjære seg konkurs i morgen, den 1. februar», skriver selskapet i børsmeldingen.

«Avgjørelsen er enstemmig, og bygger på at det ikke lenger finnes en realistisk mulighet til å finne en løsning for den kortsiktige likviditetssituasjonen», skriver de.

En bostyrer har nå tatt over alt ansvar for Flyr.

–Dette er en trist dag. Vi prøvde. Vi ga alt vi hadde av energi, kunnskap og erfaringer, men det var dessverre ikke nok, sier grunnlegger og styreleder Erik Braathen i Flyr i en pressemelding.

STYRELEDER: Erik Braathen er grunnlegger og styreleder i Flyr.

– Jeg vil beklage til gjester som får ødelagt sine reiseplaner, samarbeidspartnere som må omdisponere sine ressurser, aksjonærer som taper på sin investering og ansatte som plutselig står uten jobb. Det er smertefullt å skuffe så mange. Samtidig vil vi takke alle som har heiet på oss, reist med oss og samarbeidet med oss. Det har gitt oss stor motivasjon til å gi gode opplevelser til våre gjester, sier Braathen.

– Tusen takk til de alle som har valgt å fly med oss det siste halvannet året. Tusen takk for at dere tok så godt imot oss og for alle heiaropene. Vi kommer til å savne dere alle og beklager på det sterkeste til dere som blir berørt av at vi nå er nødt til å gå inn for landing. Vi oppfordrer alle som har bestilt billett hos oss til å kontakte sitt kredittkortselskap for refusjon, sier administrerende direktør Brede Huser.

Flyr har vært på pengejakt siden i fjor høst, og den finansielle situasjonen ble akutt da flyselskapet ikke klarte å lande en ny finansieringspakke.

Mandag varslet Flyr at kriseplanen gikk i vasken. Det satt selskapet i en kritisk situasjon, og styret har vurdert om det finnes alternativer for videre drift.

Flyr har siden oppstarten hatt behov for stadige påfyll av penger i kassen.

Finansieringsplanen i fjor høst ga i første omgang 250 millioner kroner, men Flyr har hatt behov for mer penger, blant annet for å betale en CO₂-utslippsregning på 125 millioner kroner for 2022 som forfaller i april.

Men det neste steget i finansieringsplanen har ikke vært mulig å få til fordi aksjekursen har vært for lav.

Dermed har Flyr vært på jakt etter andre måter å skaffe penger på.

Det arbeidet har pågått siden før jul. Men den alternative kriseplanen har heller ikke lykkes, varslet Flyr mandag.

Flyselskapet sto dermed i en situasjon med akutt behov for penger, noe det beskrev som en «kritisk kortsiktig likviditetssituasjon».