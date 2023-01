Fornybar Norge: Forbyr dør- og gatesalg for flere store strømselskaper

Fornybar Norge vil ha slutt på dørsalg av strøm eller at du kan bli påprakket en strømavtale du ikke helt skjønner mens du rusler gatelangs.

DYRTID: Fornybar Norge vil ha slutt på at kundene overrumples på gaten med strømtilbud de ikke har mulighet til å vurdere.

Men enn så lenge gjør de ikke noe med at du kan gå inn i en butikk og spasere ut igjen med en brødrister – og en ny strømleverandør. Noen kjeder gir deg nemlig rabatt hvis du bytter strømselskap.

– Det er ikke der vi hatt klagene, men dette vil bli vurdert ved neste korsvei. Det er til vurdering, sier Åslaug Haga, daglig leder i Fornybar Norge, som blant annet organiserer strømselskapene.

– Noen cowboyer

Stans av dør- og gatesalg gjelder kun de 24 selskapene som er med i Fornybar Norges sertifiseringsordning Trygg Strømhandel.

Dette er riktignok landets største strømselskaper som dekker 80 prosent av norske strømkunder, men de anslår samtidig at det totalt er rundt 95 selskaper som selger strøm.

– Derfor må forbrukerne forsikre seg om at selskapene inngår i Trygg Strømhandel, sier Haga til VG.

– Fra hvilken dato vil dør- og gatesalg bli forbudt?

– En del selskaper vil gjennomføre dette umiddelbart. Men noen har folk ansatt til å gjøre denne jobben, og det må man håndtere på ordentlig måte. I løpet av de nærmeste månedene vil dette bli gjennomført av alle.

Haga vil også at det skal bli lettere for myndighetene å frata de useriøse aktørene konsesjonen for å selge strøm.

– Det finnes noen useriøse strømselskaper og de er vi opptatt av at skal ut av markedet. Det er noen cowboyer som ødelegger for det store flertallet av seriøse aktører og disse svekker tilliten til hele fornybarnæringen. Sånn vil vi ikke ha det, sier Haga som 1. januar ble sjef for Fornybar Norge.

UT MED USERIØSE: Åslaug Haga, ny daglig leder i Fornybar Norge, vil rydde opp i bransjen og fjerne de useriøse strømselskapene.

Organisasjonen så dagens lys da Energi Norge og Norwea (Norsk vindkraftforening) slo seg sammen.

Les også: Strømselskaper kan skylde kunder milliard-beløp

Vil ha strengere krav

Forbrukerrådet har tidligere gått kraftig ut og sagt at forbrukerne ikke bare føler at de blir lurt når de kjøper strøm, de blir det også. Kundenes vaktbikkje hevder at strømavtalene er gjort kompliserte med viten og vilje for å selge dyrest mulig strøm. Elklagenemnda mottok da også rekordmange klager i fjor.

– Det må bli strengere krav til å få lov til å selge strøm og hvis du ikke opptrer etisk og i henhold til konsesjonen, må du miste muligheten til å selge strøm, sier Haga.

Det er Reguleringsmyndigheten for energi (RME) som gir konsesjon til strømsalg mens Forbrukertilsynet fører tilsyn med at markedsføringen skjer i samsvar med markedsføringsloven og at avtalene forbrukerne må inngå ikke er ulovlige.

– Har det vært for enkelt å få konsesjon?

– Ja. Vi mener myndighetene må bli strengere i forhold til hvem som får konsesjon og hardere i klypa overfor de som opptrer useriøst, sier Haga.

Sertifiseringsordningen Trygg strømhandel ble etablert i 2020 og per nå er 24 strømselskap med i ordningen mens to er i søkerfasen. Ordningen administreres av DNV, tidligere kjent som Det Norske Veritas.

Fakta Disse selskapene er sertifisert av Trygg Strømhandel Bærum Energiomsetning AS

Dragefossen AS

Fjordkraft AS

Fortum Markets AS

Fosenkraft Energi AS

Glitre Energi Strøm AS

Gudbrandsdal Energi AS

Hafslund Strøm (Fortum Strøm AS)

Hallingkraft AS

Haugaland Kraft Energi AS

Helgeland Kraft Strøm AS

Istad Kraft AS

Kraftriket AS

LOS AS

NorgesEnergi AS

NTE Marked AS

Polar Kraft AS

Rauma Energi AS

Rissa Kraftlag SA

Smart Energi AS

Strøyma AS

TrøndelagKraft AS

Ustekveikja Energi AS

Voss Energi Kraft AS

Kilde: Trygg Strømhandel Les mer

– Selskapene må oppfylle en rekke krav for å bli sertifisert. De må selvsagt følge alle lover og regler og forplikte seg til å gi korrekt informasjon om alle strømavtaler som er tilgjengelige. Det må også gå tydelig frem hvor lenge avtalene varer og hvordan man blir varslet om endringer i pris og andre betingelser. Man kan ikke misbruke kampanjetilbud til å nærmest lure folk over i dårligere kontrakter, sier Haga.

Ordningen stiller også klare krav til kompetanse og opplæring.