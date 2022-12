Lyse tilbyr lavere fastpris til bedrifter – men bare i sørvest

Lyse lanserer sine fastprisavtaler til næringslivet, til lavere priser enn Statkraft stiller med. Norsk Industri mener man nærmer seg nivåer som vil bli vurdert.

Lyse tilbyr fastprisavtaler i området som blant annet dekker Rogaland, Agder og Telemark. Her ser man høyspentmaster ved Gullingen i Rogaland tidligere i år.

Enda et strømselskap har nå lansert langsiktige fastprisavtaler som bedrifter kan inngå.

Lyse tilbyr lavere priser enn i avtalene Statkraft stiller. Statkraft-avtalene ble lansert forrige uke, og videreformidles av strømselskapene Fjordkraft og Fortum.

De langsiktige avtalene er løsningen regjeringen har kommet med for å hjelpe næringslivet med å takle høye strømpriser etter nyttår, da støtteordningen utløper. En skatteendring skal gjøre det lettere å tilby disse avtalene.

Lyse tilbyr kun fastpriskontrakter for prisområdet NO2, som dekker Sørvest-Norge. I dette området har Lyse også kraftproduksjon. Statkraft-avtalene har alternativer for hele landet.

Under én krone i fem år

Treårsavtale deres har en fastpris på 1,18 kroner kilowattimen, mens femårsavtalen ligger på 96 øre. Om en bedrift binder seg i syv år kan man få en pris på 84 øre. Dette er avtaler for likt forbruk gjennom året.

For avtaler som tar høyde for høyere strømforbruk på vinteren enn på sommeren er prisen mellom 8 og 11 øre høyere.

Det er særlig de korteste avtalene som er langt billigere hos Lyse.

Ifølge Fjordkrafts oversikt er prisen i en treårig avtale med jevnt forbruk 1,57 kroner kilowattimen, eller 39 øre dyrere enn hos Lyse. Den femårige avtalen til Lyse er 16 øre billigere.

Bedrifter kan binde opptil 70 prosent av det forventede totale forbruket hos Lyse, med oppstart fra 1. januar 2023.

Norsk Industri: – Spennende

NHO-foreningen Norsk Industri har tidligere sagt at en akseptabel fastpris må være under én krone kilowattimen. Bransjeorganisasjonen, som organiserer industribedrifter, var ikke fornøyd da de første langsiktige fastprisavtalene ble.

Nå sier Knut Sunde, bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri, at det er spennende at Lyse kommer med priser som er «langt under de prisene vi så i forrige uke».

– Det spennende er hvis vi nå ser konturene av en økt konkurranse i markedet, hvor ulike aktører kommer med sine tilbud. Det syns vi er bra, sier Sunde.

– Vi begynner å nærme oss nivåer som vil bli vurdert av en del industribedrifter, sier han videre.

Knut Sunde, direktør for bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri.

Norsk Industri-direktøren påpeker samtidig at han er spent på hva slags betingelser som vil ligge i disse avtalene, blant annet om det er krav om å selge kraft bedrifter eventuelt har til overs tilbake til markedet.

Selv om Sunde nå er mer spent på hvordan avtalene fra Lyse slår an, tror han ikke mange bedrifter vil benytte seg av femårsavtalen som gjør at man kommer under én krone.

– Jeg tror de aller fleste som skal binde seg på dagens nivåer vil gjøre det på maksimalt tre år, det er tilbakemeldingene vi får.

– På tre år må du godt over en krone i pris, er det attraktivt?

– For noen bedrifter kan det være aktuelt, men for andre er det for dyrt. Men vi nærmer oss et område hvor noen vil akseptere disse prisene hvis frykten for de store prisvariasjonene biter seg fast.

Energiministeren: – Vi skal lenger ned

Olje- og energiminister Terje Aasland sier til E24 at det er viktig å få opp konkurransen på disse langsiktige fastpriskontraktene, og at det nå begynner å eksistere et marked.

– Jeg ser at Lyse konkurrerer med Statkraft, og jeg antar at noen også vil konkurrere med Lyse.

Aasland håper flere aktører vil bidra til å presse prisene ned.

– Vi skal lenger ned enn vi er nå, det er min klare oppfatning, sier ministeren.

– Vi har presisert veldig tydelig at så lenge dette ligger innenfor det selskapene vurderer som forretningsmessig aktuelt og relevant, så er det et handlingsrom der, og det er viktig at vi får opp konkurransen på denne måten. Det bringer prisene ned.