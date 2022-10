Tredje kvartal: Resultat før skatt over milliarden for SR-Bank - men banken har lavere forventninger til resten av 2022

Sparebank 1 SR-Bank fikk et resultat før skatt på over én milliard i tredje kvartal. Resultatet er 12,7 prosent bedre enn for samme periode i 2021. Men det kan være mørkere skyer i horisonten.