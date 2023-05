Boligprisene økte med 1 prosent i april

Eiendom Norge mener boligprisutviklingen er oppsiktsvekkende.

Kopier lenke

Kopier lenke

Saken oppdateres.

Korrigert for sesongvariasjoner var prisøkningen på 0,7 prosent. Det betyr at boligprisene steg noe mer enn normalt i april.

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 6,8 prosent. Prisene er nå 0,5 prosent høyere enn for et år siden.

– I lys av at styringsrenten nå er kommet opp på det høyeste nivået siden 2008, er utviklingen oppsiktsvekkende. Boligmarkedet er mindre rentesensitivt enn mange trodde, også vi, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

– Fått tilbake kjøpekraft

Meglertoppen knytter oppgangen til at det er en sterk utvikling i norsk økonomi, et godt arbeidsmarked og at det er vedtatt lettelser i utlånsforskriften.

– Sistnevnte har gjort at vanlige boligkjøpere har fått tilbake kjøpekraft de mistet i høst.

I Oslo steg boligprisene med 0,7 prosent, eller 1,0 prosent sesongkorrigert.

Det ble solgt 10,2 prosent færre boliger i april enn samme måned i fjor. Det tok i snitt 40 dager å selge en bolig, ned fra 40 dager i mars.

Nyboligtall kan påvirke

Eiendom Norges statistikk viser prisutviklingen for bruktboliger.

De siste månedene har samtidig nyboligsalget vært rekordsvakt.

– Dette gir svært dystre prognoser for boligbyggingen i de nærmeste årene, noe som vi gi sterkt press på bruktboligprisene, sier Lauridsen.

Han påpeker at bygge- og finansieringskostnadene er for høye i forhold til nyboligprisene.

For å få fart på nyboligsalget må enten kostnadene ned eller bruktboligprisene opp, mener han.

Høy aktivitet i byene

Boligprisfallet lar vente på seg, til tross for rentegalopp og økte levekostnader.

I Oslo og de andre storbyene er det full fart i boligmarkedet, ifølge DNB.

– På de mest attraktive boligene i Oslo er det ikke uvanlig med godt over 20 interessenter og til dels hete budrunder, sier Renate Sørestrand-Hansen, administrerende direktør i DNB Eiendom.

Renate Sørestrand-Hansen, administrerende direktør i DNB Eiendom.

Noe av forklaringen på den høye aktiviteten den siste tiden er at det er færre boliger til salgs i storbyene enn normalt på denne tiden av året, forklarer hun.

– Nå som våren omsider melder sin ankomst forventer vi at det vil komme flere boliger ut i markedet.

Det er byene som er «motoren» i boligmarkedet, ifølge DNB. I distriktene er aktiviteten langt roligere.

– Dette situasjonsbildet har vi hatt i hele år.