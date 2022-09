Bunnpris i Randaberg kuttet åpningstidene. – Akutt situasjon, sier Norgesgruppen

Kjeder og butikker sliter som følge av de høye strømprisene. Nå tar Norgesgruppen grep. Bunnpris i Randaberg kuttet åpningstidene fra sist mandag.

Pressekontakt Bård Gultvedt i Norgesgruppen sier butikkene står i en utfordrende situasjon.

Sist fredag la Bunnpris-butikken ut denne meldingen på sin Facebook-side:

«Fra og med mandag 5. september reduserer vi åpningstidene våre med 1 time. Dette er blant annet på grunn av økte kostnader til strøm. Vi beklager de ulempene dette måtte medføre!»

Nettavisen Randaberg24 omtalte saken først.

– Kjempedramatisk

I Kristiansand forteller kjøpmann Tor Arnt Hammersmark, som driver en Spar-butikk, om en særdeles krevende situasjon som følge av de høye strømprisene.

– Dette tar livet av oss og er kjempedramatisk. Nå går driften i underskudd hver måned, sier Hammersmark til Fædrelandsvennen.

Sammenlignet med i fjor har strømregningen for august mer enn seksdoblet seg for Kristiansand-butikken. Norgesguppen sier til E24 at de har snakket med flere butikkeiere som forteller at strømprisene skaper en krevende situasjon.

– Det er en akutt situasjon som kjøpmenn og butikker står i akkurat nå, sier pressekontakt i Norgesgruppen, Bård Gultvedt.

Strammer inn

Mandag reduserte Spar-butikken i Kristiansand åpningstiden for å spare penger.

– Nå har vi gått til det skrittet at vi må redusere lønnskostnadene og stramme inn der, sier Hammersmark.

Norgesgruppen anbefaler ikke nødvendigvis andre butikker å gjøre det samme, men sier at det er opp til hver enkelt butikk og kjede.

– Selvfølgelig må man se på hele kostnadssiden til driften av en butikk, og redusere kostnader der man kan. Et eksempel er å redusere åpningstidene. Et annet er å redusere svinn. Butikkene må se på de store og viktige kostnadene, sier Gultvedt.

Hyppigere bonusutbetalinger

Til sammen har Norgesgruppen 44 prosent av omsetningen i dagligvaremarkedet og eier blant annet Kiwi, Meny, Spar og Joker.

Butikkene kjøper dagligvarene fra Asko, som også er eid av Norgesgruppen. Hvert kvartal får butikkene en bonus basert på hvor stort volum de har handlet for.

– Vi har gjort en endring og betaler ut bonusen hver måned, istedenfor hvert kvartal som ble gjort tidligere. Det gir butikkene økt likviditet, sier han.

Bonusbetalingene er ikke høyere, men utbetalingene kommer hyppigere. Ordningen gjelder foreløpig ut året.

– Alle monner drar, sier kjøpmann Hammersmark.

Han legger til at selv om grepet kan bedre likviditeten noe så er fortsatt utfordringene store.

Uholdbar situasjon

– Hvilke andre tiltak gjør Norgesgruppen?

– Vi jobber også med energiøkonomiserings-tiltak. Det går ut på at vi deler beste praksis, og gode tips til hvordan man kan redusere strømforbruket. For eksempel at butikker legger lokk på kjølere, ser til at dører til kjøleskap er igjen. Det handler om å skru ned temperaturen der man kan, sier Gultvedt.

Bård Gultvedt, som er lobbyist for Norgesgruppen sier at de økende strømprisene er uholdbare og etterlyser bedre forutsigbarhet fra myndighetene.

For kjøpmann Tor Arnt Hammersmark kan ikke hjelpen komme fort nok.

– Jeg er ikke noen spesialist på det, men det hadde nok vært mest rettferdig å ha en fastpris. Da hadde vi i alle fall visst hva vi har å forholde oss til, sier Hammersmark.