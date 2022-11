Wisting-avgjørelse utsettes: – Beslutningen er krevende

Kostnadene stiger for Wisting-prosjektet i Barentshavet, og en beslutning om utbygging kan ifølge Equinor bli utsatt helt til 2026. SV og Bellona er fornøyde, mens Frp og Industri Energi er skuffet.

Wisting-feltet ligger i Barentshavet. Det var ventet en utbyggingsplan i desember i år, men nå utsettes dette.

Saken oppdateres.

Operatør Equinor og partnerne hadde planer om å ta investeringsbeslutning for Wisting-feltet i Barentshavet i desember, men utsetter beslutningen, ifølge en melding.

Equinor viser til at investeringen i feltet nå er beregnet til å være på 104 milliarder kroner. I november 2021 var den totale investeringen anslått til i størrelsesorden 60-75 milliarder kroner, ifølge Equinor.

Det er en totalvurdering som fører til utsettelsen, ifølge Geir Tungesvik. Han er konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

– Kostnadene har økt på grunn av global inflasjon og kostnadsvekst i leverandørindustrien nasjonalt og internasjonalt. Det er usikkerhet rundt rammebetingelsene for prosjektet og gjennomføringskapasitet i leverandørmarkedet. Basert på en totalvurdering velger vi å utsette investeringsbeslutningen, sier Tungesvik i meldingen.

Også etter kostnadsøkningen har prosjektet positiv nåverdi både før og etter skatt, ifølge selskapet.

– Beslutningen er krevende

Equinor viser til utfordringer med kapasitet og flaskehalser blant leverandører i Norge og utlandet, og at leveransene tar lenger tid enn før.

– Mange har jobbet hardt for å realisere Wisting i henhold til planen, og beslutningen er krevende. Men i dagens leverandørmarked er det riktig å utsette en investeringsbeslutning, for å sikre en økonomisk forsvarlig utbygging og robusthet i gjennomføringen av prosjektet, sier Tungesvik.

Selskapet vil kunne ta en avgjørelse når presset i leverandørmarkedet avtar, og mener at Wisting-prosjektet da vil kunne gjennomføres på en god måte. Nå skal Equinor forsøke å kutte kostnadene på prosjektet, slik det også har gjort i tidligere runder med press i leverandørindustrien og stigende kostnader.

Fakta Wisting-feltet Planen var i utgangspunktet å ta investeringsbeslutning for Wisting-feltet i desember 2022

Nå er planen å ta investeringsbeslutning før 2026

Investeringskostnaden regnes nå til 104 milliarder kroner, fra et tidligere anslag på 60–75 milliarder

Produksjonsstarten var opprinnelig ventet i 2028, og feltet skulle produsere i 30 år

Wisting-lisensene PL537 og PL537B ligger sentralt i Barentshavet, rundt 310 kilometer fra fastlandet og 185 km fra Bjørnøya

Lisensene består av funnene Wisting Central og Hanssen, som ligger på et havdyp på omtrent 400 meter

Utbyggingen skal skje i form av en havbunnsutbygging, der oljen skal prosesseres og lagres på en flytende produksjonsinnretning.

Feltet skal forsynes med kraft fra land, og gassen i feltet skal eksporteres til Snøhvit-feltet

Equinor er operatør for Wisting-feltet og eier 35 prosent. Partnere er Aker BP med 35 prosent, Petoro med 20 prosent og Inpex Idemitsu Norge AS med 10 prosent Kilde: Equinor Les mer

– Dette var gledelig

Miljødirektoratet har tidligere vært kritisk til Equinors konsekvensutredning om Wisting, og mente den var mangelfull. Equinor leverte nylig en tilleggsutredning om prosjektet.

Også miljøbevegelsen har vært kritisk til Wisting-prosjektet, fordi det ligger i sårbare områder og fordi det etter planen skulle produsere olje og gass helt frem til 2058, åtte år etter at verden skal være nede i netto nullutslipp.

– Dette var gledelig, sier Bellona-leder Frederic Hauge til E24 etter at utsettelsen ble kjent torsdag.

– Dette handler ikke bare om feltets klimautslipp og at det ligger i et sårbart område, men også om at geologiske utfordringer ser ut til å være med på å fordyre prosjektet kraftig. Det er en veldig tynn kappe av fjell over reservoaret, og det gjør det utfordrende, sier Hauge.

Bellona-leder Frederic Hauge

– Trist

Leder Frode Alfheim i fagforeningen Industri Energi er skuffet over utsettelsen.

– Det er trist at det eneste selvstendige nye prosjektet i nord nå utsettes. Det er skuffende i forhold til den videre utviklingen av petroleumsnæringen i Barentshavet, og ikke minst kunne det betydd mange nye arbeidsplasser, sier Alfheim i en kommentar.

– Vi forventer at det fortsatt jobbes med å utvikle prosjektet videre og at Wisting ikke skrinlegges, legger han til.

Leder Frode Alfheim i Industri Energi.

– Synd

Fremskrittspartiet er positiv til nye olje- og gassfelt, og hadde håpet på at Wisting skulle gå videre som planlagt.

– Det er synd at beslutningen utsettes, men vi har forståelse for at Equinor må gå noen ekstra runder i den spesielle situasjonen vi står i med høye priser, sier Frp-leder Sylvi Listhaug i en kommentar.

– Vi er likevel glade for at Equinor er helt tydelige på at de er fast bestemt på å gjennomføre utbyggingen, legger hun til.

Listhaug mener usikkerheten øker i oljenæringen på grunn av uklare politiske signaler. Regjeringen foreslo nylig en endring i de midlertidige skattereglene som ble innført for bransjen under coronakrisen, og grepet gjør at selskapene kan trekke fra mindre på skatten.

Aker BP-sjef Karl-Johnny Hersvik sa nylig til E24 at grepet gjorde Wisting-prosjektet mindre lønnsomt. Også Equinor-sjef Anders Opedal sa at selskapet måtte regne på nytt på prosjektene sine etter skattegrepet.

Regjeringspartiene Sp og Ap forhandler nå med budsjettpartner SV om statsbudsjettet.

– Vi er bekymret for at Sp og Ap skal komme med nye overraskelser mot næringen når de nå sitter i forhandlinger på nytt med et parti som vil legge ned næringen, sier Listhaug.

Frp-leder Sylvi Listhaug.

Vil stanse Wisting-prosjektet

SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken gleder seg over meldingen fra Equinor.

– Denne utsettelsen gjør at Wisting-prosjektet ikke lenger omfattes av oljeskattepakka som Stortinget vedtok under pandemien. Da er hele prosjektet totalt ulønnsomt, og noe Norge etter all sannsynlighet kommer til å tape penger på, sier Haltbrekken i en kommentar.

– Dette er et viktig skritt på veien til å få stansa klimabomba Wisting. Utbyggingen ville skjedd i et sårbart område hvor vi ikke har oljevernberedskap og hvor et uhell ville skapt store problem for naturen, sier Haltbrekken.