Coop trekker tilbake chilinøtter

Coop Norge SA trekker tilbake Coop Chilinøtter 200g med best før dato 04.09.2022. Produktet kan leveres tilbake til butikken for refundering.

Coop kaller tilbake Coop Chilinøtter 200 g med best før dato 04.09.2022. Pakken inneholder nøtter med ost. Dette er ikke deklarert på emballasjen. Varen kan medføre helserisiko for personer med melkeallergi. Foto: Coop Norge / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Partiet inneholder nøtter med ost, noe som ikke er deklarert på emballasjen. Dette kan medføre helserisiko for personer med melkeallergi, skriver Matportalen.

– Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke er noe feil ved produktene, men det kan utgjøre helsefare for personer med melkeallergi, da ingredienslisten ikke viser at produktet inneholder melk og laktose sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge i en pressemelding.

Coop Chilinøtter 200g selges i butikkene Coop Obs, Coop Mega, Extra, Prix, Matkroken og Coop Marked.

Coop opplyser at kundene som har kjøpt produktet, kan levere det tilbake mot refundering.