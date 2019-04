Pizza 28 med nytt underskudd

Dette kommer fram av årsregnskapet for 2018 til selskapet Holmen 28 AS som er selskapet bak Pizza 28 på Holmen i Stavanger sentrum.

Resultatet ble 511.000 kroner i underskudd i fjor. Det er noe bedre enn i 2017 hvor selskapet gikk med 760.000 kroner i minus. I 2014 og 2015 ble det henholdsvis 1,1 millioner kroner og 1,9 millioner kroner i underskudd, mens det i 2016 ble 652.000 kroner i minus.

Det gir rundt 5 millioner kroner i tap totalt sett de siste fem årene.

Driftsinntektene var i fjor på 10,2 millioner kroner, mens de i 2017 var på 10,4 millioner kroner.

I årsregnskapet kommer det også fram at lønnsutgiftene i fjor var på rett over 4 millioner kroner. Det er det samme som i 2017 - selv om antall årsverk er redusert fra tolv til ni.

Det er gründer og investor Bjørn Erik Bjørnsen som eier Pizza 28 sammen med datteren Stina Bjørnsen Gloslie gjennom selskapet Westcap AS. Bjørnsen har 83 prosent av aksjene, mens datteren har 17 prosent.

Kristian Jacobsen

Det var i 2014 at Bjørnsen og datteren reddet den tradisjonsrike pizzarestauranten fra å gå konkurs. De husket begge smaken av den klassiske pizzaen i Breibakken 28 på Storhaug, og syntes det var for dumt at pizzakjeden skulle gå konkurs på grunn av at de manglet 350.000 kroner. Dermed gikk de inn som eiere.

I et større intervju med Aftenbladet i begynnelsen av mars uttalte Bjørnsen følgende om sin investering i Pizza 28:

– Det er vel det vi kan kalle for en nostalgisk investering. Ene og alene fordi det er verdens beste pizza. Og det mener jeg helt oppriktig. Nå er de 350.000 kronene blitt til 10 millioner, uttalte Bjørnsen i et større intervju med Aftenbladet i begynnelsen av mars.