Blogger Isabel Raad tok ut millionutbytte etter rekordår

Raad, som er fra Randaberg, nå bosatt i Oslo, er en av Norges største bloggere. Hun har 201.500 følgere på Instagram og markerte seg i 2015 da hun var deltaker på tv-serien Paradise Hotel. I 2018 ga hun ut hun boka «Shirog – jenta jeg en gang var», som handlet om den tøffe oppveksten hennes. Boken solgte ifølge Dagens Næringsliv ut det første opplaget på 10.000 eksemplarer allerede før den var å få i butikkene.

2018 ble det også mye sjau rundt kroppen hennes. Hun havnet i krangel med tidligere fotballspiller og nåværende VGTV-profil Mads Hansen på grunn av tidligere plastiske operasjoner hun hadde gjort.

Selskapet hennes, Isabel Raad as, viser at hun tjener godt på kroppens ytre. I tillegg til at hun tok ut lønn på 580.000 kroner, bevilget Raad seg ifølge DN et utbytte på 1,2 millioner kroner fra selskapet, fremgår det av årsregnskapet. Resultatet etter skatt endte på 1,4 millioner kroner.

Selskapet omsatte for 2,7 millioner kroner i 2018, med et resultat før skatt på 1,9 millioner. Tilsvarende tall for 2017 var på 2,1 millioner kroner, og resultat før skatt var på 1,2 millioner.