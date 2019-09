Hun slipper rettssak mot bankene

Dermed slipper hun å møte i Stavanger tingrett i tre dager i neste uke. Det var de tre bankene Santander Consumer Bank, Komplett Bank og Bank Norwegian som sammen gjorde krav på flere hundre tusen kroner av «Cecilie».

Summen som «Cecilie» nå må betale, er hemmelig. Også i vår inngikk hun forlik, da med DnB. DnB krevde 350.000 kroner av henne, og hun måtte betale litt under halvparten.

Hun fortalte historien sin til Aftenbladet i vår. Hun bor i Stavanger-distriktet og har to barn. Hun hadde vær gift i 18 år og trodde økonomien var på stell. Så ringte namsmannen i august 2017 og ba henne møte på kontoret. Det gjaldt ubetalte regninger i hennes navn.

Ektemannen, som hun ble skilt fra kort tid etterpå, hadde brukt hennes BankID og tatt opp svært mange forbrukslån i hennes navn. Det var misligholdt kredittkort-gjeld på over 800.000 kroner. Kravene kom fra nesten 20 forskjellige banker og finansinstitusjoner, og rentene på over 20 prosent løp hver dag.

Ektemannen anmeldt

Cecilie brøt sammen. Tiden etterpå har vært knallhard for henne. Bare det å få oversikt over alle lånene og inkassokravene var krevende. Ektemannen, som var sykemeldt, hadde klart å holde alle brevene fra banker, inkassoselskaper, forliksrådet og namsmannen skjult for henne.

Cecilie anmeldte ektemannen for svindel og ID-tyveri, og saken er fortsatt under politietterforskning. Ektemannen har seinere tilstått overfor Cecilie, også skriftlig, at det var han som hadde tatt opp alle lånene i hennes navn. Likevel gjorde altså bankene krav på pengene, inntil det nå altså er inngått forlik.

Hennes advokat har vært Lars Kåre Pedersen hos Bull Årstad.