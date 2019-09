Huawei anklager USA for cyberangrep

Huawei mener også at USA prøver å bryte inn i selskapets informasjonssystemer.

USA har anklaget Huawei for å være en sikkerhetsrisiko, noe selskapet har avvist at det er. Selskapet uttaler onsdag at amerikanske tjenestemenn bruker «hensynsløse midler» for å forstyrre virksomheten.

Selskapet har ikke lagt fram noen bevis på beskyldningene, og en talsperson for selskapet sier de ikke kan gi ytterligere detaljer.

Handelskonflikten mellom USA og Kina har blant annet ført til økt toll på eksportvarer og sterke restriksjoner på Huawei i det amerikanske markedet, men selskapet har likevel lagt fram svært gode resultater.

Ifølge en uttalelse fra Huawei har FBI-agenter presset ansatte til å samle informasjon om selskapet. Selskapet opplyser også at amerikanske myndigheter har gjennomført cyberangrep mot Huawei, men gir ingen indikasjon på om de lyktes.