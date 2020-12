Strømselskapene får ikke selge avtaler med hemmelige pris­på­slag

Strømselskapene kan ikke selge strømavtaler der deler av prisen holdes skjult for kundene. Det har Forbrukertilsynet fastslått.

Forbrukertilsynet ber strømleverandører opplyse bedre om innkjøpspriskostnad. Foto: Audun Braastad / NTB

NTB

Publisert: Publisert: I dag 15:32

Forbrukerrådet klaget i oktober inn 29 strømleverandører til Forbrukertilsynet. Rådet mente strømleverandørene markedsførte innkjøpsprisavtaler der det ble lagt til et ekstra priselement som ikke kundene ble opplyst om.

Forbrukertilsynet har nå konkludert med at praksisen er ulovlig, skriver Forbrukerrådet på sine nettsider.

– Det er uakseptabelt å opplyse en pris, for så å sende en høyere regning i etterkant, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Forbrukertilsynet opplyser at de nå har sendt brev til 17 selskaper hvor det klargjøres hvordan det må opplyses om det ekstra priselementet i innkjøpsprisavtaler.

– Vi har nå gitt klar beskjed om hvilke krav markedsføringsloven og angrerettloven stiller til å opplyse om pris på strømavtaler, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Han sier de regner med at leverandørene vil endre praksis for å følge dette innen fristen 6. januar.

– Vi merker oss at Forbrukertilsynet ikke har funnet ulovlig praksis hos de 25 selskapene som er vurdert. De har kun fått en påminning om at alle priselementer i strømavtaler skal opplyses til kunden. Det er et prinsipp bransjen fullt og helt støtter, sier Toini Løvseth, direktør for marked og kunder i Energi Norge.

Hun sier dette vil være blant kravene i sertifiseringsordningen «Trygg strømhandel» som lanseres på nyåret.