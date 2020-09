Helikopter fikk oljeproblemer før landing ved Stavanger

Et helikopter på vei fra en plattform fredag forberedte seg på sjølanding, men kom seg til Stavanger lufthavn. Havarikommisjon har ikke funnet noen forklaring.

Et helikopter av samme type som det som var involvert i hendelsen fredag. Dette helikopteret, som også er fra Bristow Norway, er fotografert på Bergen lufthavn i 2019. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Helikopteret av typen Sikorsky S-92A fra selskapet Bristow Norway var på vei fra plattformen West Elara, opplyser Havarikommisjon tirsdag.

Under nedstigningen fikk besetningen ved rundt 4.500 fot et varsel om at oljetrykket på hovedgirboksen hadde sunket. Det ble fulgt av et nytt varsel, noe som gjorde at besetningen – i henhold til sjekklista – satte venstre motor på tomgang. Et nytt varsel fulgte, og oljetemperaturen steg, på det meste til 214 grader.

– Besetningen sendte nødmelding og gikk ned til en høyde på 200 fot. De forberedte seg på å lande på sjøen dersom oljetrykket skulle forsvinne helt. Landingen på Sola var udramatisk og helikopteret ble fulgt til parkering av mannskaper fra brann- og redningsavdelingen, opplyser Havarikommisjonen.

Undersøkelsene så langt har avdekket blant annet noe oljesøl flere steder, men så langt er det ikke funnet noen forklaring på det som skjedde.

Ifølge Teknisk Ukeblad er det aktuelle helikopteret produsert i 2006 og er et av de eldste av denne typen – med serienummer 32.