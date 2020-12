Frykter konkurser hos historiske hoteller og restauranter

Hele fire av ti historiske hoteller og serveringsbedrifter risikerer å gå konkurs etter det voldsomme omsetningsfallet på grunn av koronapandemien.

Hotel Union Øye er et av hotellene i medlemskjeden De Historiske. Foto: Kathrine Humberset

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

November og desember har vært blytungt for brorparten av de nær 100 hotellene og serveringsbedriftene i medlemskjeden De Historiske, skriver Dagens Næringsliv.

Blant medlemsbedriftene i kjeden finner vi blant annet steder som Losby Gods, Hotel Union Geiranger og Øye, Fleischer's Hotel i Voss, Gamle Logen, Statholdergaarden og Fløien Folkerestaurant.

Brorparten av de 66 hotellene og 26 spisestedene i De Historiske er familieeide og har ingen stor og kapitalsterk eier å lene seg på.

– Det er skapt et inntrykk av at nå når vaksinen er på vei, er faren også over for mange i reiselivet. Det stemmer bare ikke, sier Nils Henrik Geitle, administrerende direktør i medlemskjeden.

Han viser til at medlemsbedriftene i gjennomsnitt har et omsetningsfall på 20–30 prosent i år. Noen har mistet halvparten av inntektene, særlig fordi november og desember har vært så krevende.

– Hvis første halvår 2021 blir like ille som november og desember, står 35–40 prosent i fare for å gå konkurs, sier Geitle.