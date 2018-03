DNB har brukt 2,5 milliarder på sluttpakker på fem år

Norges største bank DNB brukte mest penger på sluttpakker i 2013 og 2016. På de to årene lå den samlede omstillingsregningen på nær 1,5 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

De siste fem årene har antallet ansatte i DNB-konsernet falt fra over 14.000 ansatte ved utgangen av 2011 til rundt 9.500 ved utgangen av fjoråret. Noe av dette fallet skyldes at rundt 1.800 ansatte i Baltikum ble overført til et annet selskap i 2017.

– Vi har over tid redusert bemanningen både gjennom naturlig avgang, salg av virksomhet og nedbemanning, sier kommunikasjonsdirektør Even Westerveld.

I Norge har antall ansatte falt fra drøye 9.300 i 2013 til under 8.500 i 2017. Antall DNB-filialer er kuttet fra 150 til 57.

Da banken varslet det største kuttet i antall filialer i 2016, sa daværende sjef for personmarkedet, Trond Bentestuen, at det var naturlig å legge om det fysiske distribusjonsnettet ettersom kundene i stor grad har blitt selvbetjente.