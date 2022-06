Equinor og SSE Thermal kjøper britiske Triton Power

Equinor and SSE Thermal kjøper det britiske kraftselskapet Triton Power for 4,1 milliarder kroner.

Saltend Power Station

De to selskapene kjøper kraftselskapet fra Energy Captital Partners (ECP). Når handelen er fullført, vil Equinor og SSE Thermal eie Triton Power gjennom et 50/50 samarbeidsprosjekt («joint venture»).

Det skriver Equinor i en pressemelding tirsdag.

Kjøpssummen er på 341 millioner britiske pund, tilsvarende 4,1 milliarder kroner.

Handelen er ventet å sluttføres i september, forutsatt godkjennelse fra UK National Security Filing and EU Merger Control.

– Dette oppkjøpet sammen med SSE Thermal viser vår forpliktelse til å bygge et bredt energisamarbeid med Storbritannia. Vi vil fortsette å arbeide for å forsyne det britiske markedet med pålitelig energi og for å redusere utslippene gjennom å tilby overgang til hydrogen gjennom vårt hydrogenprosjekt H2H Saltend, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, Midstrøm og Prosessering i Equinor i pressemeldingen.

– Å bidra til fleksibel strømforsyning med lave CO₂-utslipp for å støtte væravhengig, fornybar energi er avgjørende for å sørge for energisikkerhet gjennom energiomstillingen, sier hun.

Triton Power er et uavhengig kraftselskap med 82 ansatte. Det produserer strøm til det britiske elektrisitetsmarkedet gjennom sine britiske kraftverk.

SSE Thermal er ansvarlig for det skotske kraftselskapet SSE plc sin forretning for fleksibel produksjon av strøm og energilagring, med over 600 ansatte over Storbritannia og Irland.

Ønsker å bruke hydrogen

Kjøpet av Triton Power styrker Equinor og SSE Thermals portefølje av lavkarbonløsninger i Storbritannia, heter det i pressemeldingen.

Nøkkelanlegget som inngår i kjøpet av Triton Power, er Saltend Power Station med en installert kapasitet på 1,2 GW. Det er et konvensjonelt gasskraftverk som bruker naturgass.

Hovedrollen til dette kraftverket i dag er å bidra med strøm i perioder med lite strøm fra sol og vind.

Equinor og SSE starter nå arbeidet med å forberede kraftverket for å bruke opptil 30 prosent hydrogen fra 2027, med en ambisjon om etter hvert å øke til 100 prosent hydrogendrift.

Hydrogenet kan komme fra Equinors hydrogenprosjekt H2H Saltend som skal reformere naturgass til hydrogen ved karbonfangst og lagring, der mer enn 95 prosent av CO₂-innholdet fanges, heter det i pressemeldingen.