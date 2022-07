Sprikende syn på SAS-utvikling: – Fortsatt langt fra hverandre

Forhandlingene mellom SAS og pilotene pågår fremdeles. Fagforeningene melder at man har kommet et steg videre, mens SAS’ forhandlingsleder «ikke er like optimistisk».

SAS’ forhandlingsleder Marianne Hernæs i Stockholm søndag kveld.

STOCKHOLM (E24): Partene sitter nå og formulerer setningene som skal stå i den nye tariffavtalen som de forhandler om.

Søndag forhandler partene uten den norske, danske og de tre svenske meglerne tilstede.

Klokken 17 kom fire fagforeningsrepresentanter samlet ut av Näringslivets hus, hvor forhandlingene foregår, for å orientere pressen.

– Det blir mer og mer konkret at et sluttprodukt nærmer seg, men som sagt så er det veldig mange elementer og et bilde som skal være fulltegnet før man er enig, sier Jan Levi Skogvang, leder i SAS Norge Flygerforening (SNF) til E24.

I etterkant av kommentarene har Marianne Hernæs, som er SAS’ forhandlingsleder, uttalt seg til pressen som er tilstede med en annen oppfatning av situasjonen.

– Jeg er nok ikke like optimistisk som foreningene. Vi står fortsatt langt fra hverandre, sier hun, og legger til:

– Vi kommer nok ikke til enighet i natt

Hernæs sier at de er innstilt på å sitte gjennom natten og helt frem til fristen klokken 12 mandag.

– Vi har behov for å se at pilotene strekker seg lenger når det kommer til SAS Forward, kompensasjon og fleksibilitet.

– Står vi i fare for en ny utsettelse?

– Jeg tror ikke vi vil se mer utsettelse av frister. Da er det enten en konflikt eller en løsning, sier Hernæs til E24.

Fakta SAS Forward - må kutte kostnader og hente penger Samtidig med pilotenes lønnsforhandlinger er SAS i en krise. Konsernet lanserte i februar spareprogrammet «SAS Forward», som skal redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner. Selskapet har i tillegg varslet at det har behov for å omgjøre gjeld på 20 milliarder svenske kroner til aksjer og hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i friske penger. Dette vil i så fall utvanne de eksisterende eierne. Sverige og Danmark eier 21,8 prosent hver i SAS, mens Norge solgte seg helt ut av SAS allerede i 2018. SAS skylder penger til alle de tre landene, og de har valgt litt ulike strategier: Et politisk flertall i Danmark åpner for å konvertere SAS-gjeld til aksjer, og er også villig til å øke den danske eierandelen i SAS til mellom 22 og 30 prosent

Sverige har sagt at landet ikke er langsiktig eier i SAS og ikke vil skyte inn mer penger nå, men også svenskene er villige til å konvertere SAS-gjeld til aksjer

Også Norge åpner for å om gjøre SAS’ gjeld til den norske staten på 1,5 milliarder kroner til aksjer, men heller ikke Norge vil gå inn med friske penger i SAS Les mer

– Progresjonen er ganske stor nå

Skogvang er en av to norske fagforeningsledere som representerer pilotene som er ansatt i morselskapet SAS Scandinavia, og som nå forhandler langt på overtid.

– Progresjonen er ganske stor nå, i forhold til hva den har vært tidligere, sier Skogvang. Han legger til:

– Vi får mer konkret vite hvor langt SAS er villige til å strekke seg på enkelte punkter. Vi får satt noen grensestolper, så får vi se hvorvidt de passer med våre.

– Full støtte

Den originale meglingsfristen i SAS-konflikten var natt til onsdag 29. juni. Den har siden blitt flyttet fire ganger.

Ny frist er mandag klokken 12.00.

Dersom SAS og pilotene ikke blir enige, kan 900 piloter bli tatt ut i streik. Da vil en rekke flyavganger fra Norge og utlandet trolig bli innstilt.

Den andre norske fagforeningsrepresentanten er Roger Klokset, som er leder i Norske SAS-flygeres forening (NSF). Denne igjen ligger under Norsk Flygerforbund, hvor andre foreninger som organiserer blant annet piloter i Flyr, Widerøe og Norse.

Også forbundsleder Aleksander Wasland er i Stockholm for å bistå i innspurten av forhandlingene.

– Det er viktig å si at dette er en forhandling som følges nøye og SAS-flygerne har full støtte i alle foreninger i hele Norge og Skandinavia, sier Wasland til E24.