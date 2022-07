Flytogsjef Philipp Engedal blir ny toppleder i Coop Norge

Engedal tar over etter Geir Inge Stokke, som sa opp tidligere i år.

Philipp Engedal har etter over fem år i Flytoget takket ja til toppjobben i Coop Norge.

Det kommer frem i en pressemelding fra Coop mandag formiddag.

Engedal har omfattende erfaring fra både dagligvare og logistikk og kommer fra stillingen som administrerende direktør i Flytoget. Han tiltrer stillingen senest 1. februar.

– Jeg gleder meg veldig til å vende tilbake til dagligvarebransjen, og er både ydmyk og stolt over å få muligheten til å lede et selskap som Coop Norge SA. Det er et stort selskap med en unik identitet og fantastisk mange dyktige folk, som jeg gleder meg til å bli kjent med, sier Engedal i pressemeldingen.

Engedal tar over for Geir Inge Stokke, som varslet sin avgang i Coop i april i år.

Styreleder Tore Tjomsland har siden da lett etter erstatteren.

– Coop er en stor og kompleks virksomhet, og vi ønsket oss en ny leder med bred og solid erfaring og sterke resultater fra relevante stillinger, sier Tjomsland i meldingen.

– Samtidig har klokskap og sterke lederegenskaper vært nøkkelord i vår søken etter ny leder for Coop Norge SA. Vi er strålende fornøyde med at Philipp Engedal har takket ja til å lede Coop Norge SA gjennom de spennende mulighetene og utfordringene selskapet står overfor fremover.

Engedal har tidligere erfaring blant annet fra dagligvarebransjen, som leder innen logistikk og vareflyt i dagligvarekonsernet ICA. De siste drøye fem årene har han ledet Flytoget.

– Flytoget har under hans ledelse, i likhet med Coop, utmerket seg med svært fornøyde kunder og sterkt omdømme gjennom mange år, sier Tjomsland.

Engedal har ikke besvart E24s henvendelse for kommentar mandag.