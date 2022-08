SAS hadde 1,3 mil­lioner passa­sjerer i streike­måneden juli

Månedstallene preges av at SAS-pilotene var ute i streik i to uker. Over 600.000 passasjerer forsvant fra juni til juli. Men dommen har ikke kommet ennå, sier analytiker.

PÅ BAKKEN: SAS’ julitall er sterkt preget av at pilotene var ute i streik.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det melder selskapet i en trafikkoppdatering fredag. 1.325.000 passasjerer fløy med SAS i juli.

Til sammenligning fraktet selskapet i juni i underkant av 2 millioner, som tilsvarer en nedgang på 32 prosent.

Mer enn 3.700 flyvinger ble kansellert som følge av streiken som varte i 14 dager, og 380.000 passasjerer ble påvirket, skriver SAS i meldingen.

– I august får vi dommen

Flyanalytiker Jakob Pedersen i danske Sydbank var forberedt på dårlige tall fra SAS, men mener de ikke er like ille som fryktet.

– Selvfølgelig er det veldig svake tall de leverer, men likevel kunne det vært verre. De samlede inntektene for juli ligger litt høyere enn jeg trodde på forhånd og det handler om prisen de har fått på billettene.

Flyanalytiker Jakob Pedersen mener august blir en skjebnemåned for SAS.

– Man ser at de får en fornuftig pris på de billettene de får solgt. Andre halvdel av juli har vært mer normal og det er gode nyheter for SAS. Hvis folk ikke hadde fortsatt å fly med SAS hadde det vært katastrofe.

Likevel mener Pedersen det er vanskelig å hente ut noen konklusjon basert på julitallene.

– I august får vi den endelige dommen på om passasjerene kommer tilbake og fortsetter å fly med SAS. Man kan si at det arbeidet selskapet gjør nå er viktigst og det ser vi først konsekvensen av i august.

SAS-sjefen beklager

– Vi vil virkelig beklage til alle våre kunder som ble rammet av streiken som resulterte i forsinkelser og innstilte avganger, skriver SAS’ konsernsjef Anko van der Werff i en pressemelding.

Han skriver at selskapet er glade for raskt å ha kommet tilbake til normal virksomhet.

– Slik at vi kan fokusere på å få tilbake tilliten blant kundene våre, skriver han.

Samtidig fortsetter de med å gjennomføre transformasjonsplanen deres, SAS Forward.

ANALYTIKER: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs, mener tallene fra SAS er for forventet.

– Totalt sett hadde SAS 1,96 milliarder svenske kroner i inntekter i juli. Hvis det ikke hadde vært streik, hadde de nok fått den beste måneden siden før pandemien, sier Elnæs til E24.

Han mener SAS nå er i en krevende prosess og at tiden fremover avhenger av særlig to ting:

– Det ene handler om hvor gode SAS nå er til å gjøre opp for seg for dem som ble påvirket av streiken. Det andre er at de trenger positive nyheter fra USA og fra forhandlingene med kreditorer og investorer.

SAS har fått konkursbeskyttelse i USA og er i en Chapter 11-prosess i konkursdomstolen i New Yorks sørlige distrikt.

Chapter 11-prosessen gir SAS konkursbeskyttelse og gjør det mulig for SAS å gjennomføre finansielle restruktureringer, samtidig som de holder flyene på vingene og selskapet i drift.

Les også SAS et steg videre i rettsmaraton – fikk rettens ja til å betale utgifter

Fyllingsgraden, altså hvor stor andel av flyene som var booket, var på 82,2 prosent i juli. Passasjer-yield, eller inntekten per fløyet passasjerkilometer, landet på 1,05 svenske kroner.

Pilotstreik

4. juli ble det brudd i forhandlingene mellom SAS og SAS-pilotene, og rundt 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark ble tatt ut i streik. Natt til 19. juli ble partene enige om en avtale som avsluttet streiken. De to ukene ble likevel enkelte ruter fløyet av datterselskapene SAS Link og SAS Connect.

I forbindelse med streiken ble anslått av SAS at streiken har kostet selskapet mellom 100 og 130 millioner kroner dagen. De anslo at tapet var oppe i 1 til 1,3 milliarder svenske kroner. Over 2.500 avganger hadde da blitt kansellert.

Forhandlingsresultatet er ute til uravstemning, med frist natt til 5. august. 6. august blir resultatet offentliggjort.

Dersom pilotene sier nei til avtalen, kan det bli ny streik fra torsdag 11. august.

SAS-sjef Anko van der Werff.

Widerøe tjente på streiken

Onsdag uttalte Widerøe at SAS-streiken totalt ga dem en positiv inntektseffekt for juli på mellom 15 og 20 millioner kroner.

Selskapet skrev at pilotstreiken ga en negativ økonomisk effekt på Widerøes arbeidsruter, som er avhengig av trafikktilførsel fra SAS og stamrutenettet.

Samtidig ble dette kompensert gjennom økt etterspørsel på Widerøes kommersielle ruter på strekninger der de er i konkurranse med SAS.

Les også Usikker på om medlemmene sier ja til avtale. Kan bli ny streik i SAS.

Les også Widerøe: Tjente mellom 15 og 20 millioner kroner på SAS-streiken

Fakta Yield, fyllingsgrad og setekilometer Yield angir inntekten per fløyet passasjerkilometer, eller sete med passasjerbelegg. Fyllingsgraden, eller kabinfaktoren, angir hvor stor andel av flyets seter som er blitt booket. I et fly med 200 seter og en kabinfaktor på 77 prosent vil det dermed være 154 seter med passasjerer. Jo høyere fyllingsgrad, jo bedre. Total kapasitet (ASK) angir hvor mange setekilometer selskapet har fløyet i en periode. Flyr et fly på 200 seter én kilometer har man produsert 200 setekilometer. Inntektsgivende setekilometer (RPK) er antallet setekilometer fløyet der man hadde passasjerer i setene. Deler man RPK på ASK får man fyllingsgraden. Man kan videre regne seg frem til selskapets billettinntekter ved å gange yielden med inntektsgivende setekilometer (RPK). Les mer

Les også 2,2 millioner passasjerer fløy med Norwegian i juli