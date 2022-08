Leieprisene steg med 2,7 prosent i de store byene

Det var en historisk oppgang i leieprisene i årets andre kvartal, viser ferske tall fra Eiendom Norge.

Siden årsskiftet har snittprisen for å leie en leilighet i Oslo økt med over 2.000 kroner, ifølge annonsetall fra Finn.no.

Leieprisene i de fire store byene steg med 2,7 prosent i andre kvartal 2022. Det siste året har leieprisene steget med 4,2 prosent, viser utleieboligprisstatistikken fra Eiendom Norge, som ble lagt frem onsdag.

Sterkest vekst hadde Stavanger og Sandnes med en oppgang på 5,2 prosent etterfulgt av Oslo med 3,2 prosent og Trondheim med 2,5 prosent.

– Det er all grunn til å tro at presset i leiemarkedet vil vedvare, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, til E24.

Stor vekst på Vest- og Sørvestlandet

Sterkest leieprisutvikling det siste året hadde Stavanger/Sandnes og Bergen med en oppgang på 10,3 og 6,6 prosent. Deretter fulgte Trondheim med en oppgang på 4,7 prosent og Oslo med 3,6 prosent.

– Den sterke veksten i leieprisene på Vest- og Sørvestlandet knytter vi til at det er sterk vekst i norsk økonomi som følge av økt aktivitet i oljenæringen i denne regionen. I studentbyen Bergen drives trolig også prisene opp av at pandemien er over og smittevernstiltakene er opphevet, sier Lauridsen.

Historisk lavt utbud

Antall boliger til leie på Finn.no i de store byene ved utgangen av andre kvartal til 2022 er 2.191. Av disse er 873 i Oslo, 483 i Bergen, 561 i Trondheim og 274 i Stavanger/Sandnes.

– Vi har aldri tidligere registret et så lavt utbud av boliger til leie på Finn.no. Mens utbudet er noenlunde stabilt i Bergen og Trondheim, har utbudet gått mye ned i Stavanger/Sandnes og Oslo. I Oslo er utbudet på et urovekkende lavt nivå, sier Lauridsen.

Lauridsen sier til E24 at det lave tilbudet dels skyldes at leiemarkedet var stille under coronapandemien. Dette skal ifølge Eiendom Norge-sjefen ha ført til at en del boliger gikk ut av leiemarkedet, fordi boligprisveksten var veldig høy i samme periode, sier han.

– Vi mener også at forhold skapt av myndighetene har bidratt til å redusere lønnsomheten ved utleie, som igjen har ført til at det er færre utleieboliger på markedet, sier Lauridsen og nevner skatteskjerpelser og det særskilte egenkapitalkravet på sekundærboliger i Oslo som eksempler.

– På samme tid har etterspørselen etter utleieboliger kommet sterkt tilbake etter at smittevernstiltakene mot korona ble lempet på ved inngangen til andre kvartal. Studenter er tilbake på campus og arbeidsinnvandringen er høy igjen. Dette er to grupper som i stor grad etterspør utleieboliger, sier han videre.