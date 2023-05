Raser mot utvidelsen på norsk sokkel: – Uansvarlig

Regjeringen vil tilby mulighet til å lete etter Olje- og gass på ytterligere 92 blokker på norsk sokkel. – Risiko for naturkatastrofer, svarer Rødt.

KRITISK: Sofie Marhaug og Rødt reagerer kraftig på at regjeringen ikke nøyer seg med områdene som alle rede er åpnet for oljeleting.

– Dette er en massiv åpning i nye områder uten aktivitet. Det er uansvarlig for både klima og miljø, sier stortingsrepresentant og miljøpolitisk talsperson for Rødt, Sofie Marhaug.

Regjeringen sendte ut en pressemelding onsdag kveld der de kunngjorde utvidelsen av konsesjonsrundene på norsk sokkel, som går under navnet «tildeling i forhåndsdefinerte områder» (TFO).

Fra tidligere har Olje- og energidepartementet tildelt 47 blokker, men vil nå altså tildele ytterligere 92.

MER LETING: Regjeringen åpner for mer leting etter olje og gass.

– Naturfiendtlig

– Vi har allerede funnet mer fossil energi enn vi kan vi skal unngå katastrofale klimaendringer. Dette svarer ikke på klimakrisen, og låser Norge fast i feil spor, sier Marhuag.

Hun mener denne typen utvidelser av konsesjonsrunder vanner ut systemet for tildeling av lisenser, og at regjeringens eventuelle klimaseire blir verdiløse om man «får ta snarveier som dette».

Hun viser til Hurdalsplattformen, der Arbeiderpartiet og Senterpartiet lovte å vurdere TFO-runder mer helhetlig, og anklager regjeringen for løftebrudd.

– Nye felter, i områder uten aktivitet i dag, betyr risiko for naturkatastrofer. Dette er naturfiendtlig politikk vi ikke kan være kjent med, sier Rødt-politikeren.

Vil sikre Norges posisjon

– Årlig tildeling av leteareal er en del av de gode, forutsigbare og stabile rammevilkårene vi har i Norge. Vi legger dermed også til rette for videre aktivitet og verdiskaping i Nord-Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding om tildelingen onsdag.

STATSRÅD: Terje Aasland (Ap) mener dette vil sikre at Norge forblir en viktig leverandør av gass til Europa.

– Jeg har nå en klar forventning om at de mest sentrale selskapene i Barentshavet er sitt samfunnsansvar bevisst. Vi trenger å finne mer gass i Barentshavet for å få på plass ny infrastruktur. Videre leting er viktig for å sikre at Norge forblir en sikker og forutsigbar leverandør av olje og gass til Europa. Dette er spesielt viktig i dagens sikkerhetspolitiske situasjon, fortsetter olje- og energiministeren.

Selskapenes søknadsfrist i denne konsesjonsrunden er satt til 23. august kl. 12.00. Etter at søknadsbehandlingen er ferdig, tas det sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2024.