Flybransjen spås bratt oppoverbakke i flere år

Restriksjoner lempes på, og verdens flyselskap forsøker å starte motorene igjen. Men ferden oppover kan ta flere år, mener flyanalytikere.

Norwegian-fly på bakken på Sola. Foto: Pål Christensen

NTB

– Jeg tror vi kommer til å se en reduksjon i tilbudet av flyruter og destinasjoner når flyselskapene må fokusere 100 prosent på lønnsomhet. Det kommer til å merkes på alle typer ruter, og det kommer til å pågå i to til fire år framover, sier Hans Jørgen Elnæs, flyanalytiker i Winair, til nyhetsbyrået TT.

Selv om flere i flybransjen allerede har begynt å forberede seg på en ny start, regner han med at det kommer flere konkurser de neste månedene, både blant store og små flyselskap. Enkelte som har havnet i en vanskelig økonomisk situasjon, kommer til å bli kjøpt opp, bli omstrukturert eller slås sammen med andre.

– Selskapene må prøve seg fram i den nye virkeligheten. Det finnes ingen mal som sier hvordan man skal gjøre det, sier flyanalytikeren Jean-Marie Skoglund ved den svenske Transportstyrelsen.

– Redselen for å reise er den største utfordringene for flyselskapene. Det er koblet til at vi fortsatt mangler kunnskap om viruset, og at vi mangler en vaksine, legger han til.

Skoglund mener det vil ta mellom to og fem år før passasjervolumet er tilbake på 2019-nivået. I år tror han det blir en reduksjon i flytrafikken på 50 prosent sammenlignet med fjoråret.

Enorm gjeld

Hittil har cirka 92 milliarder dollar – tilsvarende drøyt 920 milliarder kroner – blitt gitt i statlige lån eller lånegarantier til flyselskap over hele verden, ifølge Elnæs. Den nye gjelden kommer til å påvirke selskapenes kostnader negativt og føre til dyrere billetter. Samtidig kan prisene ikke settes opp mer enn hva markedet er villig til å betale.

I gjennomsnitt må flyselskapene fylle sine maskiner med drøyt 65 prosent for å få et positivt resultat, mens lavflyselskap sannsynligvis må opp i over 80 prosent.

Det er ifølge Elnæs ikke mulig hvis de for eksempel ikke kan selge midtplassene i flyene, noe som minsker den salgbare kapasiteten til mellom 30 og 50 prosent, avhengig av flymodell.

På vingene igjen i sommer

Da verden stengte ned på grunn av koronapandemien, tok det ikke lang tid før flyene ble satt på bakken. 21. februar ble det registrert 109.330 kommersielle flyginger, ifølge Flightradar24. To måneder senere var tallet knapt 29.440

Men i løpet av mai har bransjen så smått begynte å hente seg inn igjen, og 21. mai ble det gjennomført 38.377 kommersielle flyginger.

Flere flyselskap har bekreftet at de planlegger å øke kapasiteten i løpet av de nærmeste månedene, deriblant Finnair, Ryanair, Wizz Air og Lufthansa. De siste dagene har flere land varslet at de åpner opp for utenlandske turister i løpet av sommeren.

Hvordan utviklingen fortsetter, styres av etterspørselen og lønnsomhet, i tillegg til ulike lands restriksjoner.

– Erfaringen fra Asia viser at flyselskapene tester hvordan markedene svarer på mer kapasitet, og kapasiteten kuttes raskt hvis markedet ikke svarer positivt, sier Hans Jørgen Elnæs.