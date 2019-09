9000 norske Ving-kunder på reise kan bli rammet av mulig Thomas Cook-konkurs

– Vi retter vår oppmerksomhet mot å få dette i havn og ingenting annet. For gjester som har booket eller vurderer å booke, gjelder det samme som alltid. Det vil si at man er beskyttet av reiseforsikringen, sier kommunikasjonssjef Fredrik Henriksson i Thomas Cook Nord-Europa.

Ving vil derfor ikke svare på hva som vil skje dersom selskapet går konkurs, men sier at i mellomtiden går flyginger og reiser går som normalt, og at alle pakkereiser er beskyttet av Reisegarantifondet.

Fondet sørger for at arrangører av pakkereiser og sammensatte reiser stiller lovpålagt garanti og at de reisende får refundert sine forskuddsbetalinger, eller en alternativ hjemreise når en arrangør går konkurs.

9156 nordmenn kan bli rammet

Dette gjelder imidlertid ikke for kunder som har kjøpt en ruteflybillett eller bare en hotellovernatting, ifølge fondets nettsider.

Informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving sier til E24 at 9156 nordmenn er på reise med flyselskapet på ulike destinasjoner i hele verden. 8685 av disse er på tradisjonelle charterreiser, mens resten er på ferie basert på rutefly til og fra norske flyplasser.

Ved en konkurs kan kunder søke om erstatning hos Reisegarantifondet på deres nettsider ved å legge fram reisedokumenter og kvittering på betalt reise.

600.000 kan bli strandet

Søndag sitter ledelsen i moderselskapet Thomas Cook i krisemøte for å få en rekapitaliseringsplan på plass.

Om ikke selskapet får planen i havn, må rundt 600.000 turister verden over transporteres hjem på en annen måte enn planlagt. Organiseringen av hjemtransporten kan bli den største siden andre verdenskrig, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Over 160.000 briter kan bli strandet på ferie, om selskapet går konkurs. Britene er beskyttet av reisegarantien ATOL, som ligner den norske ordningen og er basert på et europeisk direktiv. Den britiske ordningen administreres av Luftfartstilsynet i Storbritannia.

I den forbindelse har det britiske Luftfartstilsynet allerede utarbeidet en beredskapsplan kalt «Operasjon Matterhorn» etter en amerikansk bombeaksjon mot japanske styrker under andre verdenskrig.

22.000 ansatte kan miste jobben

Thomas Cook bekreftet i helgen at de trenger 200 millioner pund, nærmere 2,4 milliarder kroner, i tillegg til en avtale om ny kapital til en verdi av over 10 milliarder kroner fra forrige måned om de skal unngå å bli satt under administrasjon.

Bak selskapets vansker ligger blant annet bekymring for brexit, høyere drivstoffpriser og konkurranse fra salg av reiser på internett.

Dersom Thomas Cook går konkurs, kan også tusener av ansatte miste jobben. I dag har selskapet 22.000 ansatte, hvorav 9000 i Storbritannia.

Lønnsomt i Norden

Det 178 år gamle selskapet er blant verdens største og mest tradisjonsrike reisearrangører, med 600 butikker bare i Storbritannia, samt et flyselskap og en hotellkjede.

Kommunikasjonssjef Fredrik Henriksson i Thomas Cook Nord-Europa sier at avdelingen i Norden har vært en lønnsom del av konsernet i flere år. På direkte spørsmål om hva som skjer dersom Thomas Cook-gruppen går konkurs, svarer han:

– Vi er jo en del av konsernet. Men det er ikke noe jeg vil spekulere i nå, og vi retter oppmerksomhet mot at vi skal få dette i havn, sier han.