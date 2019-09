Elendig avkastning for Bjørn Maaseides folkefond

Det skriver DN.

Ifølge avisen falt nylig et av selskapene i fondet 73 prosent på to dager.

Investor Bjørn Maaseides nye fondssatsning har så langt ikke vært noen stor suksess.

Siden oppstarten i juni i fjor har aksjefondet Kraft Global, Maaseides folkefond, levert en negativ avkastning på 22 prosent. Målt mot referanseindeksen har fondet en negativ meravkastning på rundt 40 prosent.

Nå tar noen av kundene pengene ut, skriver DN.

Ross Porter, som er ansvarlig for investeringene i Kraft Global, bekrefter overfor avisen at kursutviklingen ikke har vært så bra, og at det er tatt ut litt.

Da fondet først ble lansert, sa Maaseide til Rogalands Avis at målet var å ha en forvaltningskapital på mellom én og to milliarder kroner i 2019.

Nå har forvaltningskapitalen krympet til 150 millioner kroner.

Ifølge DN har Maaseide selv puttet ti millioner kroner i sitt nye folkefond. Ved inngangen til 2019 hadde sparepengene krympet til 7,6 millioner kroner.

– Min tanke da vi startet Kraft-fondene var å lage et fond som investerer etter KGB-prinsippet. Kjedelig, glemt og billig, sier Maaseide til DN.