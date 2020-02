Norsk selskap bidrar med teknologi til romstasjon

Kongsberg Gruppen skal bidra med bredbåndstilkobling til Den internasjonale romstasjonen (ISS), som vil forbedre kommunikasjonen mellom astronauter og jorden.

15. februar startet ESA Columbus Ka-Band-terminalen (COLKa) sin reise til den internasjonale romstasjonen (ISS), som går i bane rundt jorden. Foto: Foto: Reuters/Nasa/NTB scanpix

NTB

– Vi er stolte av å levere teknologi til prosjektet, sier Ingelin Drøpping, konserndirektør for Kongsberg Gruppens divisjon Space & Surveillance, i en pressemelding.

15. februar startet ESA Columbus Ka-Band-terminalen (COLKa) sin reise til den internasjonale romstasjonen (ISS), som går i bane rundt jorden. Her vil terminalen bli installert på den europeiske Columbus-modulen, et vitenskapslaboratorium som er en del av ISS. Den vil da gjøre det mulig å overføre signaler til bakken kontinuerlig via European Data Relay Satellite-systemet (EDRS).

– Dette er en stor fordel for personellet om bord, for det vil gjøre det mulig for europeiske astronauter og forskere å utveksle viktig informasjon med bakkestasjoner i sanntid. De vil oppnå kommunikasjon med høyere båndbredde, raskere levering av vitenskapelige data og HD-videobilder, takket være denne terminalen, sier Drøpping.

Kongsberg Gruppen er en videreføring av Kongsberg Våpenfabrikk og staten har aksjemajoriteten i selskapet.